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    Аналитика и комментарии

    Лишение гражданства Боровика и Артеменко. В соцсетях почти истерика

    (обновлено: )54610
    Президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства нардепа Андрея Артеменко и депутата Одесского горсовета Сашу Боровика из-за наличия у тех гражданства других государств. Как отреагировали на это отечественные политики и эксперты в соцсетях?
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    Саша Боровик. Архивное фото
    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Украинцем ты можешь не быть, но гражданином стать — обязан. И желательно при этом иметь паспорт только одной, родной страны. На днях президент Петр Порошенко подписал указ о лишении гражданства нардепа Андрея Артеменко и депутата Одесского горсовета Саши Боровика. А все из-за наличия у тех гражданства других государств — Канады и Германии.

    Фото соответствующего указа, датированного 29 апреля, обнародовал на своей странице в Facebook нардеп от "Радикальной партии" Дмитрий Линько. Вот только от АП официальных подтверждений подлинности документа до сих пор не было. Указ о прекращении гражданства — акт индивидуального действия, поэтому не обязан публиковаться на официальном сайте главы государства. И лишь совсем недавно Миграционная служба подтвердила лишение гражданства нардепа Артеменко.

    В украинском сегменте соцсетей такое решение президента вызвало немало споров: "Боровик заявил, что президент незаконно лишил его гражданства, так как после получения украинского он никакое другое не принимал. Так он что, до 2015 г. был апатридом?", "Перечитала Конституцию после этого указа! Танцы на граблях: сначала раздаем всем подряд, потом лишаем! Зачем нам законы?" — есть в сетях и такие комментарии.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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