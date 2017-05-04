Порошенко лишил гражданства бывшего зама Саакашвили

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины подписал указ о лишении украинского гражданства экс-заместителя бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Саши Боровика. Соответствующий документ на своей странице в Facebook опубликовал народный депутат фракции "Радикальной партии" Дмитрий Линько.

Ранее сообщалось, что 29 апреля Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины нардепа Андрея Артеменко.

"Предателей никто и нигде не примет", — написал депутат.

Боровик покинул должность заместителя главы Одесской ОГА в минувшем году после вступления в силу нового закона о государственной службе.