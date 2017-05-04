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    Политика

    Порошенко лишил гражданства бывшего зама Саакашвили

    (обновлено: )175
    Саша Боровик заявил об отставке с поста заместителя главы Одесской ОГА в минувшем году после вступления в силу нового закона о государственной службе.
    Александр Боровик. Архивное фото
    Sasha Borovik/Facebook

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины подписал указ о лишении украинского гражданства экс-заместителя бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Саши Боровика. Соответствующий документ на своей странице в Facebook опубликовал народный депутат фракции "Радикальной партии" Дмитрий Линько.

    Ранее сообщалось, что 29 апреля Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины нардепа Андрея Артеменко.

    "Предателей никто и нигде не примет", — написал депутат.

    Боровик покинул должность заместителя главы Одесской ОГА в минувшем году после вступления в силу нового закона о государственной службе.

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