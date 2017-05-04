Без гражданства Украины Артеменко не смогут судить за госизмену - Молчанов

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КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко подписал указ о лишении гражданства нардепа Андрея Артеменко (ранее входил во фракцию "Радикальная партия") и депутата Одесского горсовета Саши Боровика. Фото соответствующего указа обнародовал на своей странице депутат от "Радикальной партии" Дмитрий Линько. Указ датирован 29 апреля. В нем отмечается, что в соответствии с пунктом 26 статьи 106 Конституции Украины и статей 17, 19 соответствующего закона указанные лица лишаются гражданства Украины. Кроме Артеменко и Боровика украинский паспорт потеряли Денис Новгородский, Лилия Юзич и Оксана Нусс.

Сохранил ли Андрей Артеменко статус народного депутата в связи с лишением его гражданства, прояснил в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Кирилл Молчанов.

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"Я думаю, на сегодняшний день он — еще депутат, но, по всей видимости, в обозримом будущем не будет депутатом. И тут есть еще одна тонкость. Дело в том, что против Артеменко прокуратура завела дело по статье «Государственная измена», за его планы Крыму. А я хочу сказать, что по этой статье могут сидеть только граждане Украины. Поэтому если его лишили гражданства, тогда уже прокуратуре просто нужно дело закрывать. Поэтому, тут надо было выбирать: или привлекать его к ответственности, или лишать его гражданства. Хотя, как по мне, это является абсолютным правовым беспределом со стороны Администрации президента", — заявил Артеменко.

По его словам, можно ожидать, что по такому же принципу лишат гражданства Вадима Новинского и других представителей "Оппозиционного блока".