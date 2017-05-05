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    Нардеп Артеменко официально лишен гражданства

    (обновлено: )25521
    В Государственной миграционной службе сообщили, что президентом издан указ об утрате гражданства Украины лицами, которые не выполнили обязательства прекратить иностранное гражданство.
    Андрей Артеменко
    УНИАН

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Государственная миграционная служба подтвердила факт лишения украинского гражданства нардепа Андрея Артеменко, сообщает пресс-служба ведомства на своем сайте.

    Андрей Портнов. Архивное фото
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    Это агония. Портнов об указе Порошенко о лишении гражданства Артеменко

    "Президентом Украины издан указ об утрате гражданства Украины лицами, которые не выполнили обязательства прекратить иностранное гражданство, а также такими, которые добровольно получили гражданство иностранных государств", – сообщает ГМС.

    В ведомстве сообщили, что материалы в отношении народного депутата Украины Андрея Артеменко предоставлены Генеральной прокуратурой Украины через Министерство внутренних дел Украины, проработаны Государственной миграционной службой Украины и направлены на рассмотрение Комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины, в установленном порядке рассмотрены на заседании Комиссии 25.04.2017.

    Согласно Конституции президент принимает решение об утрате гражданства Украины на основании выводов Комиссии по вопросам гражданства.

    "Прекращение гражданства Украины в случаях, предусмотренных законом является конституционной нормой. Основания для потери гражданства Украины перечисленные в ст.19 закона Украины "О гражданстве Украины". К таким основаниям, в частности, относится, добровольное приобретение гражданином Украины гражданства другого государства, если на момент такого приобретения он достиг совершеннолетия", — информирует миграционная служба.

    Как сообщил ранее глава фракции Радикально партии Олег Ляшко, президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства депутата Верховной Рады от фракции "Радикальной партии" Андрея Артеменко в связи с получением им канадского гражданств.

    Ранее о лишении Артеменко гражданства просила Генеральная прокуратура Украины в связи с приобретением им гражданства другой стран.

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