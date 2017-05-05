Нардеп Артеменко официально лишен гражданства

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Государственная миграционная служба подтвердила факт лишения украинского гражданства нардепа Андрея Артеменко, сообщает пресс-служба ведомства на своем сайте.

"Президентом Украины издан указ об утрате гражданства Украины лицами, которые не выполнили обязательства прекратить иностранное гражданство, а также такими, которые добровольно получили гражданство иностранных государств", – сообщает ГМС.

В ведомстве сообщили, что материалы в отношении народного депутата Украины Андрея Артеменко предоставлены Генеральной прокуратурой Украины через Министерство внутренних дел Украины, проработаны Государственной миграционной службой Украины и направлены на рассмотрение Комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины, в установленном порядке рассмотрены на заседании Комиссии 25.04.2017.

Согласно Конституции президент принимает решение об утрате гражданства Украины на основании выводов Комиссии по вопросам гражданства.

"Прекращение гражданства Украины в случаях, предусмотренных законом является конституционной нормой. Основания для потери гражданства Украины перечисленные в ст.19 закона Украины "О гражданстве Украины". К таким основаниям, в частности, относится, добровольное приобретение гражданином Украины гражданства другого государства, если на момент такого приобретения он достиг совершеннолетия", — информирует миграционная служба.

Как сообщил ранее глава фракции Радикально партии Олег Ляшко, президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства депутата Верховной Рады от фракции "Радикальной партии" Андрея Артеменко в связи с получением им канадского гражданств.

Ранее о лишении Артеменко гражданства просила Генеральная прокуратура Украины в связи с приобретением им гражданства другой стран.