Боровик о лишении гражданства: это неконституционно

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Бывший советник Михаила Саакашвили Александр Боровик заявляет, что лишение его украинского гражданства является незаконным.

"Украинские органы ко мне не обращались, и вопрос моего гражданства никто, кроме немецкого правительства, со мной не обсуждал. Причин для лишения меня украинского гражданства нет — после предоставления мне украинского гражданства я второе гражданство не принимал и на службе у иностранных стран не был", — цитирует Боровика "Украинская правда".

Он подчеркнул, что пока ему ничего неизвестно о соответствующем указе. "Поэтому если президент действительно что-то подписал, это не конституционно", — убежден Боровик.

Боровик рассказал, что с июня прошлого года находится за границей и не планирует возвращаться в Украину, поскольку имеет информацию о том, что против него готовятся провокации.

"Я не верю в украинское правосудие и правоохранительным органам — прокуратуре, СБУ — также не верю. Главное, что меня приглашала команда президента в январе 2015 года делать реформы в области экономики. К сожалению, никаких реформ они не делают. Чтобы бороться за реформы мне надо было идти в политику и, будучи там, я должен был сказать: президент, его команда, Народный Фронт — это большая часть экономических проблем в Украине", — отметил Боровик.

На уточнение, является ли он до сих пор депутатом Одесского городского совета, как это указано на сайте мэрии, Боровик ответил, что не признает этот орган.

Ранее сообщалось, что президент Украины подписал указ о лишении украинского гражданства экс-заместителя бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Саши Боровика. Соответствующий документ на своей странице в Facebook опубликовал народный депутат фракции "Радикальной партии" Дмитрий Линько.