Украинская дзюдоистка сменила гражданство - СМИ

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КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Украинская дзюдоистка Ирина Киндзерская стала гражданкой Азербайджана и на международных соревнованиях будет выступать за эту страну, сообщает XSPORT со ссылкой на свои источники.

"25-летняя спортсменка, выступающая в весовой категории более 78 кг, согласилась на заманчивое предложение Азербайджанской федерации. Киндзерской предложили зарплату в $2000 и солидные призовые за побед", — говорится в сообщении.

По данным СМИ, дзюдоистка вышла замуж за азербайджанца, поэтому ве было оформлено очень быстро.

Сообщается, что в сборной Азербайджана у спортсменки будет больше возможностей попасть на Олимпиаду, а за новую команду Киндзерская сможет выступить на Играх Исламской Солидарности, которые пройдут с 12 по 22 мая в Баку.

Ранее Киндзерская выиграла "золото" на международном турнире серии Гран-при в Дюссельдорфе (Германия) в весовой категории свыше 78 кг.

Напомним, в минувшем месяце украинцы завоевали два "золота" на чемпионате Европы по дзюдо.

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