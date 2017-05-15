Парубий сообщил, когда Рада рассмотрит вопрос лишения мандата Артеменко

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Парламент рассмотрит вопрос о досрочном лишении мандата внефракционного депутата Верховной Рады Андрея Артеменко, предложившего "план" снятия санкций с РФ, как только профильный комитет примет соответствующее решение, сообщил спикер парламента Андрей Парубий.

В начале мая в МВД и миграционной службе Украины сообщили, что Артеменко утратил гражданство Украины в соответствии с указом президента. Ранее Генпрокуратура потребовала от МВД инициировать процедуру лишения Артеменко гражданства в связи с получением им гражданства Канады. Украинское законодательство запрещает иметь двойное гражданство. При этом законы не предусматривают процедуры лишения гражданства, но прописывают его "утрату".

"По Артеменко — будет решение профильного комитета, и кадровый вопрос сразу появится в зале на рассмотрении", — сказал Парубий в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций в понедельник.

По информации агентства "Украинские новости", комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента получил указ президента Петра Порошенко о прекращении украинского гражданства Артеменко.

"Поступил к нам от председателя Верховной Рады указ президента", — цитирует агентство слова заведующего секретариатом комитета Марии Нехоцу. По ее словам, комитет также получил письмо Артеменко о том, что он обратился в суд с иском и просит комитет не рассматривать указ Порошенко до решения суда. Нецоха прогнозирует, что комитет сможет обсудить этот вопрос на заседании 17 мая.

Артеменко стал известен после обнародования своего "плана" по нормализации отношений между Украиной и РФ и по снятию санкций с России. По данным газеты New York Times, предложения Артеменко были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. По данным газеты, план мирного урегулирования был передан юристом Дональда Трампа Майклом Коэном и партнером Трампа по бизнесу Феликсом Сэтером. По данным New York Times, среди пунктов этого плана был "вывод российских сил из восточной части Украины", проведение референдума в Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что сама постановка вопроса о сдаче РФ в аренду Крыма, ее же региона, в представленном в СМИ "плане" по снятию санкций с РФ абсурдна.

Генпрокуратура Украины завела против Артеменко уголовное дело по статье "Государственная измена". Глава ведомства Юрий Луценко не исключил, что в Раду будет внесено представление о снятии с Артеменко неприкосновенности. Депутат неоднократно присутствовал на допросе в прокуратуре.