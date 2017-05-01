Вопрос Артеменко не рассматривался на комиссии по вопросам гражданства - нардеп

КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Комиссия по вопросам гражданства при президенте Украины на своем заседании на прошлой неделе не рассматривала вопрос прекращения гражданства внефракционного народного депутата Украины Андрея Артеменко. Об этом сообщил член комиссии, народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко", член комитета по правам человека Валерий Пацкан.

"Была комиссия на прошлой неделе по вопросам гражданства, где не рассматривали вопрос господина Артеменко. Он также обратился ко мне как к члену комиссии с письмом. Но ответа у меня пока нет", — сказал Пацкан в эфире "112 Украина".

"Когда будет непосредственно вынесен на рассмотрение комиссии этот вопрос, я смогу прокомментировать. После этого будет принято решение президента на основании материалов комиссии — лишить или нет гражданства", — сказал Пацкан.

Также Пацкан отметил необходимость принять изменения в законодательство касательно прекращения украинского гражданства лиц с множественным гражданством.

Ранее глава фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства депутата Верховной Рады Андрея Артеменко в связи с получением им канадского гражданства.

Позднее Артеменко назвал необоснованным возможное лишение его гражданства Украины и будет его обжаловать в случае подтверждения информации.