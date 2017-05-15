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15.05.201710:58
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    Рада получила указ Порошенко о лишении гражданства Артеменко

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    Андрей Артеменко. Архивное фото
    Андрей Артеменко/Facebook

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента получил указ президента Петра Порошенко о прекращении гражданства Украины депутата Андрея Артеменко, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на заведующего секретариатом комитета Марию Нехоцу.

    "Поступил к нам от председателя Верховной Рады указ президента", — заявила она.

    По ее словам, комитет также получил письмо Артеменко о намерении обратиться в суд с иском и просьбой не рассматривать указ главы государства до решения суда.

    Комитет сможет обсудить указанный вопрос на заседании 17 мая, добавила Нехоца.

    Согласно Конституции, полномочия депутата досрочно прекращаются в случае прекращения его гражданства. Рада по представлению регламентного комитета принимает постановление о досрочном прекращении полномочий депутата минимум 226 голосами.

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