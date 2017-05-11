Артеменко будет бороться за гражданство Украины

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Андрей Артеменко, который был лишен украинского гражданства, намерен обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), если украинские суды не отменят это решение, сообщил РИА Новости адвокат Артеменко Леонид Сиваков.

В начале мая в МВД и миграционной службе Украины сообщили, что депутат Рады от Радикальной партии Артеменко, предложивший "план" снятия санкций с РФ, утратил гражданство Украины в соответствии с указом президента. Ранее Генпрокуратура потребовала от МВД инициировать процедуру лишения Артеменко гражданства в связи с получением им гражданства Канады. Украинское законодательство запрещает иметь двойное гражданство. Вместе с тем законы не предусматривают процедуры лишения гражданства, но прописывают его "утрату".

По словам адвоката, Артеменко обжаловал в Высшем административном суде указ президента о лишении его украинского гражданства.

"Сразу после публикации этой информации в СМИ о возможном существовании этого указа президента в конце апреля мы подали жалобу в суд. При этом мы обратились ко всем: и к президенту, и к уполномоченным органам, и к комиссии по вопросам гражданства, и в миграционную службу для того, чтобы они предоставили нам документы. Также мы обратились с рядом исков к каждой из этих служб и генпрокурору в отдельном судебном процессе. Но основной процесс — в Высшем административном суде, уже назначен состав суда", — сказал Сиваков.

Адвокат заявил, что Артеменко родился "от украинцев по крови и лишить гражданства гражданина Украины в то время, когда в стране ведется война фактически, не по-отечески". По его словам, Артеменко намерен обжаловать лишение гражданства в случае, если украинские суды не удовлетворят его иск.

"Мы должны исчерпать украинские возможности обжалования. После этого, как гласит международное законодательство, мы можем обращаться, исчерпав украинские способы защиты, в европейские юрисдикции. Конечно, будем обращаться и пытаться формировать доказательную базу уже сегодня", — добавил Сиваков.

Ранее газета New York Times сообщила, что предложения Артеменко по нормализации отношений между Украиной и РФ и снятию санкций с России были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. По данным газеты, среди пунктов этого плана — "вывод российских сил из восточной части Украины", а также проведение референдума в Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса о сдаче РФ в аренду Крыма, ее же региона, в представленном в СМИ "плане" по снятия санкций с РФ абсурдна.

Генпрокуратура Украины завела против Артеменко уголовное дело по статье "госизмена". Глава ведомства Юрий Луценко не исключил, что в Раду будет внесено представление о снятии с депутата неприкосновенности. Артеменко неоднократно присутствовал на допросе в прокуратуре.