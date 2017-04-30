Артеменко заявил, что готов обжаловать лишение его украинского гражданства

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Народный депутат Андрей Артеменко назвал необоснованным возможное лишение его гражданства Украины и будет его обжаловать в случае подтверждения информации. Для официального подтверждения политик подал официальный запрос в Администрацию президента. Об этом он заявил в комментарии телеканалу "112 Украина".

"Главный вопрос — подписал президент этот указ или нет, нарушена Конституция Украины или нет. Поскольку в Конституции Украины прописано, что гражданин может прекратить гражданство Украины только по собственному желанию. Мне ничего не известно об этом указе, и для выяснения этой информационной утечки, потому что понимаем, что информация ушла от Олега Ляшко, я подал официальный депутатский запрос в Администрацию президента, чтоб понять официальную позицию президента. Если да — будет соответствующая реакция. Если нет — такого политика, как Олег Ляшко, надо судить", — заявил Артеменко.

По словам Артеменко, он собирается обжаловать указ, если информация подтвердится.

"Если президент Порошенко это сделал, будет соответствующая реакция. Конечно, мое обращение и реакция моих адвокатов — мы будем обжаловать этот вопрос. Однако я фактически убежден, что нет", — добавил Артеменко.

Артеменко заявил, что возможное решение о лишении гражданства Украины из-за наличия второго гражданства — Канады, является необоснованным. По его словам, он аннулировал канадский паспорт еще в 2014 году.

"Еще в 2014 году, когда я узнал, что буду зарегистрирован кандидатом в народные депутаты от "Радикальной партии", я официально обратился в соответствующие учреждения и аннулировал свой паспорт и подал заявление о прекращении гражданства", — сказал нардеп.

Также он уточнил, что находится сейчас в Вашингтоне, а не в Вене, как ранее сообщали СМИ.

Ранее глава фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства депутата Верховной Рады Андрея Артеменко в связи с получением им канадского гражданства.