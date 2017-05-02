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    Портнов о лишении Порошенко гражданства Артеменко: это агония

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    План Артеменко: "преступление" и наказание (62)

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    Никаким законом или указом нельзя лишить гражданина Украины украинского гражданства, это запрещено Конституцией, заявил юрист, экс-заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов.
    Андрей Портнов. Архивное фото
    Украинское фото

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    В субботу, 29 апреля, президент Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины нардепа Андрея Артеменко. Об этом сообщил лидер Радикальной партии Олег Ляшко у себя в Facebook. 

    По его словам, "это уникальный и первый за 26 лет независимости Украины случай". Отмечается, что основанием стало добровольное приобретение Артеменко канадского гражданства еще в 2005 году. 

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    Информацию о лишении Артеменко украинского гражданства прокомментировал на своей странице в Facebook юрист, экс-заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов

    Петр Порошенко. Архивное фото
    Петр Порошенко/Facebook
    Примет ли ПоROSHENко указ "о трех шоколадках"?

    По словам Портнова, никаким законом или указом нельзя лишить гражданина Украины украинского гражданства. Это прямо запрещено Конституцией и противоречит целому ряду международных принципов.

    "В погоне за политическими оппонентами и борьбе за власть правящие чиновники применили уже массу инструментов — войну, убийства, блокады, уголовные дела, угрозы, изгнания из страны, невозможность участвовать в выборах и десятки других. Я лично не видел Указа, но если это так, то это начало абсолютно нового витка нигилизма, наглости, дурости и политического рейдерства. Это агония, которая в любом случае обречена и лишь ждёт своего очень жесткого окончания", — считает он.

    Также он опубликовал в сети выдержки из Конституции, статья 25 которой гласит: "Гражданин Украины не может быть лишен гражданства и права изменить гражданство. Гражданин Украины не может быть изгнан за пределы Украины или выдан другому государству. Украина гарантирует заботу и защиту своим гражданам, находящимся за ее пределами". 

    По его мнению, таким образом, "мы вновь возвращаемся к коммунистическому прошлому".  

    "Это мы к коммунистическому прошлому возвращаемся. В период существования советской власти многих диссидентов лишали гражданства СССР. Конституция СССР 1977 года определяла, что Президиум Верховного Совета СССР специальным указом мог лишать гражданства СССР", — добавил Портнов.

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