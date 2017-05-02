Портнов о лишении Порошенко гражданства Артеменко: это агония

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В субботу, 29 апреля, президент Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины нардепа Андрея Артеменко. Об этом сообщил лидер Радикальной партии Олег Ляшко у себя в Facebook.

По его словам, "это уникальный и первый за 26 лет независимости Украины случай". Отмечается, что основанием стало добровольное приобретение Артеменко канадского гражданства еще в 2005 году.

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Информацию о лишении Артеменко украинского гражданства прокомментировал на своей странице в Facebook юрист, экс-заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов.

По словам Портнова, никаким законом или указом нельзя лишить гражданина Украины украинского гражданства. Это прямо запрещено Конституцией и противоречит целому ряду международных принципов.

"В погоне за политическими оппонентами и борьбе за власть правящие чиновники применили уже массу инструментов — войну, убийства, блокады, уголовные дела, угрозы, изгнания из страны, невозможность участвовать в выборах и десятки других. Я лично не видел Указа, но если это так, то это начало абсолютно нового витка нигилизма, наглости, дурости и политического рейдерства. Это агония, которая в любом случае обречена и лишь ждёт своего очень жесткого окончания", — считает он.

Также он опубликовал в сети выдержки из Конституции, статья 25 которой гласит: "Гражданин Украины не может быть лишен гражданства и права изменить гражданство. Гражданин Украины не может быть изгнан за пределы Украины или выдан другому государству. Украина гарантирует заботу и защиту своим гражданам, находящимся за ее пределами".

По его мнению, таким образом, "мы вновь возвращаемся к коммунистическому прошлому".

"Это мы к коммунистическому прошлому возвращаемся. В период существования советской власти многих диссидентов лишали гражданства СССР. Конституция СССР 1977 года определяла, что Президиум Верховного Совета СССР специальным указом мог лишать гражданства СССР", — добавил Портнов.