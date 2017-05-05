Нардепу Артеменко депутаты не помогут – политолог

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Народного депутата Андрея Артеменко, который был избран в Верховную Раду по спискам Радикальной партии Олега Ляшко, должны привлечь к ответственности за государственную измену. Такое заявление сделала нардеп от БПП Ирина Фриз.

Она подтвердила, что Андрея Артеменко лишили украинского гражданства согласно указу, и добавила, что это означает также потерю статуса народного депутата. Таким образом прокуратура, по словам Ирины Фриз, имеет все основания для задержания, ареста и следственных действий по факту признаков преступления в отношении Артеменко.

Читайте также: Это агония. Портнов об указе Порошенко о лишении гражданства Артеменко

Указ Петра Порошенко предусматривает "прекращение украинского гражданства Андрея Артеменко". Пока указ на сайте Администрации президента официально опубликован не был.

Дело против Андрея Артеменко прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Валентин Войтков.

facebook.com/voytkovv Валентин Войтков. Архивное фото

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи має силу указ президента про припинення українського громадянства Артеменка, якщо він офіційно не опублікований?

— Ви знаєте, поки що немає інформації, щоб можна було на сайті побачити указ президента України. І в мене немає інформації, що він офіційно опублікований. Хоча є свідчення Ірини Фріз, є свідчення, які викладалися в мережу, фотографії цього указу. Я думаю, що варто зачекати публікації цього указу для того, щоб говорити про позбавлення громадянства Андрія Артеменка і ряд інших осіб, як про доконаний факт. Але насправді, я думаю, це лише питання часу. І судячи з усього, все-таки такий указ або існує, або він все-таки буде опублікований найближчим часом. Відповідно, я думаю, що Андрій Артеменко та інші декілька осіб у цьому указі втратять громадянство на основі цих змін до закону про громадянство, який був прийнятий навесні та на основі Конституції.

Ви кажете про ще якихось осіб, які фігурують в цьому указі. Це теж представники депутатського корпусу?

— Саша Боровик і його офіційний коментар уже був, що він буде звертатися до Європейського суду з прав людини. А інші три особи не відомі. Тобто фактично людей з політичним бекграундом там лише двоє. Це Андрій Артеменко та Саша Боровик.

Ці зміни до законодавства України можуть стосуватися будь-якого громадянина України?

— Так, це дуже контраверсійний закон. Він був прийнятий навесні. Його миттєво внесла Адміністрація президента. Він був прийнятий ВР за скороченою процедурою з порушеннями регламентних норм. І він стосується фактично всіх громадян. А чому закон досить спірний? Тому що ми розуміємо, що в нас в окремих районах і областях дуже багато людей, які мають декілька паспортів. Зокрема, це Закарпаття, Буковина та інші. Відповідно, тотальне позбавлення цих людей громадянства може спровокувати досить серйозні акції протесту і збурення саме в цих досить непростих областях. Хоча Петро Порошенко тоді і публічно, і не публічно на засіданнях фракції говорив, що норми будуть застосуватися відносно політиків. Тобто мова йшла про те, в нас досить багато політиків, зокрема, народних депутатів, мають по декілька паспортів. Це правда. Але, враховуючи цей перебіг подій, ми бачимо, що насправді істиний мотив, скоріше за все, полягає в тому, щоб отримати додатковий інструмент впливу на парламент окрім ГПУ, СБУ та інших інструментів, які є в арсеналі президента та АП. Він отримав ще такий. І відповідно, народні депутати, які мають декілька паспортів, вони будуть, я думаю, в найближчі дні після цієї публічної розправи над Артеменком та Боровиком, лояльно ставитися і прислухатися до побажань та рекомендацій Адміністрації президента. Тобто з юридичної точки зору рішення можна обґрунтувати так, і закон, і Конституція є. І якщо встановлено факт добровільного набуття громадянства іншої країни, у президента є така юридична можливість. З політичної точки зору це скоріше спосіб приборкання парламенту і спосіб просування вигідних Адміністрації і президента і йому самому особистих рішень через ВР України.

Якщо ми дочекаємося офіційного підтвердження існування указу стосовно припинення українського громадянства Артеменка, це автоматично позбавляє його мандату депутата ВР?

— Я бачив коментар Ірини Фріз, але, наскільки мені відомо, норма ця потребує голосування у ВР. Хоча, я не думаю, що проблеми можуть виникнути, але враховуючи, що Адміністрація президента домоглася прийняття закону про громадянство, і вже тоді було очевидно, для чого цей закон протягався через парламент, я думаю, що вони все-таки наберуть 226 голосів. Тим більше, що тут позбавлення громадянства у зв'язці зі справою про державну зраду. Відповідно, мало хто захоче стати публічно на захист Артеменка, крім деяких фракцій.

Свое мнение по поводу дела, возможных задержания и ареста Артеменко также выразила в эфире Голоса Столицы юрист, адвокат Анна Маляр.

аккаунт Анны Маляр в Facebook Анна Маляр

Чи має право на силу указ про нібито припинення громадянства України стосовно Артеменка, який не був публічно офіційно опублікований?

— В законі йдеться про припинення з моменту підписання указу президентом. Тобто якщо він підписаний, то він вже набирає чинності. Тобто указ треба відрізняти від закону. І якщо Адміністрація президента це підтвердить, бо я вас розумію, потрібно підтвердження, що справді такий указ є, то значить він вже набрав чинності з моменту підписання.

А формулювання стосовно громадянства — припинення чи позбавлення. В указі, кажуть, вказано припинення.

— Так, це термін, який встановлений законодавством. Бо позбавити громадянства в нас неможливо. Це забороняється Конституцією.

А припинення тепер можливе?

— Не тепер. Припинення в Конституції встановлені повноваженням президента. І там чітко зазначено, що президент має право видавати укази як про набуття українського громадянства, так і про припинення. Саме це слово зазначене в Конституції.

І ця норма не нова, вона не має відношення до тих змін в законодавстві, які відбулися навесні?

— Абсолютно не має, тим більше, що в законі України "Про громадянство України" так само написано, що президент може припинити, і перелічені випадки. І як раз випадок добровільного набуття громадянства іншої країни є підставою для припинення українського громадянства.

Якщо припинене громадянство України для депутата ВР України чи позбувається він автоматично мандату?

— В законодавстві записано, що якщо депутат втрачає свої повноваження, один з цих випадків — вихід з українського громадянства. Тобто, по суті, так. Це може бути автоматично.

І голосування ВР з цього питання не потрібно?

— Наскільки я розумію за законом не потрібно. Але в нас буває так, що закон тлумачать два юристи, а маємо три думки. Але якщо сприймати буквально те, що написано в законі, то він автоматично втрачає і депутаський мандат.

Ранее политолог Кирилл Молчанов в эфире "ГС" заявил: властям нужно было выбирать, либо лишать скандального нардепа гражданства, либо закрыть возбужденное против него дело.

Также пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в эфире радиостанции Голос Столицы заявила, что канадское гражданство Артеменко было доказано в ходе расследования дела о госизмене.