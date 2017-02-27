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    Креативный Артеменко: мирный план обрастает новыми деталями

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    План Артеменко: "преступление" и наказание (50)

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    Нардеп Андрей Артеменко, который известен своим "мирным планом", дал пресс-конференцию. Он открестился от слов сдать Крым в аренду и выдвинул новые идеи - ввести на острове двойной суверенитет или международную администрацию.
    Андрей Артеменко
    УНИАН

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    В понедельник, 27 февраля, депутат ВР Андрей Артеменко дал пресс-конференцию, на которой уточнил "мирный план" по Донбассу и Крыму, а также открестился от идеи аренды полуострова. В очередной раз нардеп выразил удивление, что план по поиску компромисса, вызвал столько нападок в его адрес. По его мнению, власти в Украине "пытаются установить диктатуру в стране", поскольку как депутат он имеет полное право поднимать любые вопросы государственного уровня. Артеменко убежден, что к уголовной ответственности необходимо привлекать не его, а тех, кто "без единого выстрела сдал Крым, кто согласовал минский формат, где нет упоминаний о Крыме".

    Новые идеи, как делить Крым

    По мнению нардепа, на сегодняшний день у Украины есть два пути: корейский путь с разделением  и путь компромиссов. При этом, подчеркнул Артеменко, суть его мирного плана — компромисс для всех сторон, а также обсуждение альтернативных мирных инициатив.

    "Или построить с ЛНР, ДНР стену, построить  такую же стену с Крымом и полностью разорвать дипломатические связи, объявить войну и воевать с Россией до последнего украинского солдата. [Или] моя идея — предложить для всех сторон компромисс. Он должен отражать наши национальные интересы, но позволит всем сторонам выйти из конфликта с сохраненным лицом", - сказал он на пресс-конференции.

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    Депутат подчеркнул, что предлагает мирный план с сохранением границ 1991 года, но "с введением внешнего управления на тех территориях, которые сейчас оккупированы". При этом он открестился от идеи аренды полуострова.

    Пресс-конференция Андрея Артеменко. Видео
    112 Украина/Youtube
    Пресс-конференция Андрея Артеменко

    "Относительно Крыма. Основой мирного урегулирования  на полуострове может быть  экспертная идея. Например, двойной  суверенитет или международная  администрация на переходный период. Это позволит восстановить в Крыму суверенитет Украины, а не потерять его окончательно. Полуостров не может быть передан в аренду. Полуостров – это территория Украины. Это аксиома. Можем говорить о платном использовании отдельных инфраструктурных объектов. В международном праве есть термин international lease of territory. Речь идет об использовании, к примеру, базы Черноморского флота РФ", — цитирует его слова "112 Украина".

    Артеменко напомнил, что юридически часть города фактически была сдана в аренду под Черноморский флот еще в конце 90-х. Поэтому если на него завели дело, то нужно заводить дело и на второго президента Леонида Кучму.

    Также Артеменко высказался и за введение на Донбассе временной администрации под эгидой ООН и ОБСЕ, а также за изменение формата переговоров. При этом, по его словам, все ключевые вопросы должны решаться в Украине.

    "За два года она восстановит верховенство права на этих территориях и сможет адаптировать их к демократическим выборам. Процесс амнистии будет происходить вместе с созданием международного трибунала. Конституционная реформа должна быть всеобъемлющей, а не только касаться оккупированных территорий Донецка и Луганска", — считает депутат.

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    По его мнению, время минских соглашений исчерпано: "Они сделали свое дело – оттянули время. Но теперь нам нужна новая модель переговоров – в формате будапештского меморандума. Я верю, что он принесет мир в Украину. Моя стратегическая цель достигнута. Я привлек внимание к решению крымского вопроса".

    Артеменко: Ляшко знал о "мирном плане"

    Во время пресс-конференции Артеменко также заявил, что план по аренде Крыма Россией и дальнейшего снятия санкций с нее, является инициативой "Радикальной партии" Олега Ляшко. По его словам, Ляшко должен был ехать с ним в Америку на инаугурацию Дональда Трампа и на все встречи с украинской диаспорой, сенаторами и близким окружением.

    "Но после того, что случилось, наша  фракция не прошла это испытание", — сказал депутат.

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    Он также добавил, что "плана Артеменко" не существует".

    "Плана Артеменко" не существует. Кто его видел? Что там написано? Я добился своего: за последнюю неделю столько упоминаний Крыма и Донбасса по всему миру", — подчеркнул нардеп.

    Извинился перед Трампом

    При этом Артеменко посетовал, что его имя использовали СМИ против Дональда Трампа и извинился перед президентом США.

    "Мне смешно слышать о якобы российском  следе в моих действиях. Когда я объявил свою мирную инициативу, то сразу искал поддержки в США, а не в России, как некоторые нардепы. Безответственные политики и СМИ пытаются использовать мое имя, чтобы навредить президенту Трампу воплощать в жизнь то, о чем он говорил во время своей кампании…Sorry, mr Trump", — сказал Артеменко.

    Сергей Лабазюк
    censor.net.ua
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    По его словам, Украина — единственная страна, которая вмешалась в президентские гонки в США.

    "С лета 2016 года я информировал через свои связи, через посла Чалого о том, что у нас, украинцев, у депутатов действительно есть выходы на некоторых людей, влиятельных людей в окружении будущего президента Трампа и предлагал свои услуги. К сожалению, ответ, который я получил – не занимайся тем, что не является твоим делом, победит Клинтон и вопрос решен. Вы помните, что происходило в украинской прессе, посты влиятельных министров и вообще информационных фон относительно выборов в США. Украина – это единственная страна, которая фактически вмешалась в те гонки, которые были в США. Это и дело Манафорта, и все остальное", — сказал Артеменко.

    При этом депутат заявил, что планирует посетить США и продолжать привлекать внимание к решению крымского вопроса.

    "Я планирую в ближайшее время посетить Вашингтон, чтобы посетить Нью-Йорк и продолжать свое дело – привлекать внимание именно для решения крымского вопроса, привлекать внимание к созданию новой переговорной площадки с участием стран-подписантов Будапештского меморандума, где непосредственно США, Великобритания, Россия и Украина должны найти компромисс, каким образом прекращать войну, каким образом выходить из украинско-российского кризиса", — поделился планами Артеменко.

    Скандальный план

    "План Артеменко" по Крыму и Донбассу, о котором 19 февраля написала The New York Times, вызвал небывалый резонанс в Украине.

    В адрес депутата посыпались обвинения в "зраде" и сдаче Крыма, а прокуратура возбудила против него дело по подозрению в госизмене. А Радикальная партия исключила нардепа из фракции.

    Так, глава МИД Украины Павел Климкин назвал "план Артеменко" сознательной сдачей Крыма. "Все эти спекуляции, что Крым "пойдет путем Аляски" — это абсолютно сознательная сдача Крыма. В Штатах подобные планы никто всерьез не обсуждает. А если куда-то пойдут какие-то "платежи", значит, их уже кто-то с кем-то поделил. Об этом тоже не следует молчать", - заявлял он.

    В то же время вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе утверждала, что предложение Артеменко по Крыму является достаточным основанием для привлечения его к ответственности.

    Андрей Артеменко. Архивное фото
    Андрей Артеменко/Facebook
    The New York Times: детективная история вокруг скандального "плана Артеменко"

    Напомним, как писала The New York Times, по сути, план Артеменко предлагает вывести российские войска с территории восточной Украины, а судьбу Крыма украинцы должны решить на референдуме. Также рассматривалась возможность, что Крым будет сдан в аренду сроком на 50 или 100 лет. Именно этот пункт вызвал особое возмущение в Украине.

    Позже изданию "Страна.ua" Артеменко уточнял, что аренда предусмотрена только на 30-50 лет, по истечении которых должен пройти референдум, который окончательно решит вопрос принадлежности полуострова.

    План касался и вопроса возвращения Донбасса. Нардеп предлагал принять амнистию по отношению ко всем, кроме тех, кто совершил особо тяжкие преступления, а также 72 часа свободного коридора на выход тех, кто не захочет жить в Украине.

    По материалам из открытых источников интернет

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