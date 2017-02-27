Креативный Артеменко: мирный план обрастает новыми деталями

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В понедельник, 27 февраля, депутат ВР Андрей Артеменко дал пресс-конференцию, на которой уточнил "мирный план" по Донбассу и Крыму, а также открестился от идеи аренды полуострова. В очередной раз нардеп выразил удивление, что план по поиску компромисса, вызвал столько нападок в его адрес. По его мнению, власти в Украине "пытаются установить диктатуру в стране", поскольку как депутат он имеет полное право поднимать любые вопросы государственного уровня. Артеменко убежден, что к уголовной ответственности необходимо привлекать не его, а тех, кто "без единого выстрела сдал Крым, кто согласовал минский формат, где нет упоминаний о Крыме".

Новые идеи, как делить Крым

По мнению нардепа, на сегодняшний день у Украины есть два пути: корейский путь с разделением и путь компромиссов. При этом, подчеркнул Артеменко, суть его мирного плана — компромисс для всех сторон, а также обсуждение альтернативных мирных инициатив.

"Или построить с ЛНР, ДНР стену, построить такую же стену с Крымом и полностью разорвать дипломатические связи, объявить войну и воевать с Россией до последнего украинского солдата. [Или] моя идея — предложить для всех сторон компромисс. Он должен отражать наши национальные интересы, но позволит всем сторонам выйти из конфликта с сохраненным лицом", - сказал он на пресс-конференции.

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Депутат подчеркнул, что предлагает мирный план с сохранением границ 1991 года, но "с введением внешнего управления на тех территориях, которые сейчас оккупированы". При этом он открестился от идеи аренды полуострова.

"Относительно Крыма. Основой мирного урегулирования на полуострове может быть экспертная идея. Например, двойной суверенитет или международная администрация на переходный период. Это позволит восстановить в Крыму суверенитет Украины, а не потерять его окончательно. Полуостров не может быть передан в аренду. Полуостров – это территория Украины. Это аксиома. Можем говорить о платном использовании отдельных инфраструктурных объектов. В международном праве есть термин international lease of territory. Речь идет об использовании, к примеру, базы Черноморского флота РФ", — цитирует его слова "112 Украина".

Артеменко напомнил, что юридически часть города фактически была сдана в аренду под Черноморский флот еще в конце 90-х. Поэтому если на него завели дело, то нужно заводить дело и на второго президента Леонида Кучму.

Также Артеменко высказался и за введение на Донбассе временной администрации под эгидой ООН и ОБСЕ, а также за изменение формата переговоров. При этом, по его словам, все ключевые вопросы должны решаться в Украине.

"За два года она восстановит верховенство права на этих территориях и сможет адаптировать их к демократическим выборам. Процесс амнистии будет происходить вместе с созданием международного трибунала. Конституционная реформа должна быть всеобъемлющей, а не только касаться оккупированных территорий Донецка и Луганска", — считает депутат.

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По его мнению, время минских соглашений исчерпано: "Они сделали свое дело – оттянули время. Но теперь нам нужна новая модель переговоров – в формате будапештского меморандума. Я верю, что он принесет мир в Украину. Моя стратегическая цель достигнута. Я привлек внимание к решению крымского вопроса".

Артеменко: Ляшко знал о "мирном плане"

Во время пресс-конференции Артеменко также заявил, что план по аренде Крыма Россией и дальнейшего снятия санкций с нее, является инициативой "Радикальной партии" Олега Ляшко. По его словам, Ляшко должен был ехать с ним в Америку на инаугурацию Дональда Трампа и на все встречи с украинской диаспорой, сенаторами и близким окружением.

"Но после того, что случилось, наша фракция не прошла это испытание", — сказал депутат.

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Он также добавил, что "плана Артеменко" не существует".

"Плана Артеменко" не существует. Кто его видел? Что там написано? Я добился своего: за последнюю неделю столько упоминаний Крыма и Донбасса по всему миру", — подчеркнул нардеп.

Извинился перед Трампом

При этом Артеменко посетовал, что его имя использовали СМИ против Дональда Трампа и извинился перед президентом США.

"Мне смешно слышать о якобы российском следе в моих действиях. Когда я объявил свою мирную инициативу, то сразу искал поддержки в США, а не в России, как некоторые нардепы. Безответственные политики и СМИ пытаются использовать мое имя, чтобы навредить президенту Трампу воплощать в жизнь то, о чем он говорил во время своей кампании…Sorry, mr Trump", — сказал Артеменко.

По его словам, Украина — единственная страна, которая вмешалась в президентские гонки в США.

"С лета 2016 года я информировал через свои связи, через посла Чалого о том, что у нас, украинцев, у депутатов действительно есть выходы на некоторых людей, влиятельных людей в окружении будущего президента Трампа и предлагал свои услуги. К сожалению, ответ, который я получил – не занимайся тем, что не является твоим делом, победит Клинтон и вопрос решен. Вы помните, что происходило в украинской прессе, посты влиятельных министров и вообще информационных фон относительно выборов в США. Украина – это единственная страна, которая фактически вмешалась в те гонки, которые были в США. Это и дело Манафорта, и все остальное", — сказал Артеменко.

При этом депутат заявил, что планирует посетить США и продолжать привлекать внимание к решению крымского вопроса.

"Я планирую в ближайшее время посетить Вашингтон, чтобы посетить Нью-Йорк и продолжать свое дело – привлекать внимание именно для решения крымского вопроса, привлекать внимание к созданию новой переговорной площадки с участием стран-подписантов Будапештского меморандума, где непосредственно США, Великобритания, Россия и Украина должны найти компромисс, каким образом прекращать войну, каким образом выходить из украинско-российского кризиса", — поделился планами Артеменко.

Скандальный план

"План Артеменко" по Крыму и Донбассу, о котором 19 февраля написала The New York Times, вызвал небывалый резонанс в Украине.

В адрес депутата посыпались обвинения в "зраде" и сдаче Крыма, а прокуратура возбудила против него дело по подозрению в госизмене. А Радикальная партия исключила нардепа из фракции.

Так, глава МИД Украины Павел Климкин назвал "план Артеменко" сознательной сдачей Крыма. "Все эти спекуляции, что Крым "пойдет путем Аляски" — это абсолютно сознательная сдача Крыма. В Штатах подобные планы никто всерьез не обсуждает. А если куда-то пойдут какие-то "платежи", значит, их уже кто-то с кем-то поделил. Об этом тоже не следует молчать", - заявлял он.

В то же время вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе утверждала, что предложение Артеменко по Крыму является достаточным основанием для привлечения его к ответственности.

Напомним, как писала The New York Times, по сути, план Артеменко предлагает вывести российские войска с территории восточной Украины, а судьбу Крыма украинцы должны решить на референдуме. Также рассматривалась возможность, что Крым будет сдан в аренду сроком на 50 или 100 лет. Именно этот пункт вызвал особое возмущение в Украине.

Позже изданию "Страна.ua" Артеменко уточнял, что аренда предусмотрена только на 30-50 лет, по истечении которых должен пройти референдум, который окончательно решит вопрос принадлежности полуострова.

План касался и вопроса возвращения Донбасса. Нардеп предлагал принять амнистию по отношению ко всем, кроме тех, кто совершил особо тяжкие преступления, а также 72 часа свободного коридора на выход тех, кто не захочет жить в Украине.

По материалам из открытых источников интернет