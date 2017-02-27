Артеменко: у нас есть два пути - или война с РФ, или компромисс

"На сегодняшний день у нас есть два пути. Или построить с "ЛНР", "ДНР" стену, возможно, построить такую же стену с Крымом, и полностью разорвать дипломатические отношения, объявить войну и воевать с Россией до последнего украинского солдата, фактически превращая Украину на образец Южной и Северной Кореи, где конфликт между двумя народами происходит последние 50 лет. Моя ключевая идея — предложить для всех сторон компромисс. Он должен отражать наши национальные интересы, но и позволит всем сторонам выйти из конфликта с сохраненным лицом на основании существующих исторических прецедентов", — сказал Артеменко во время пресс-конференции, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

Он привел в пример, когда территории (в данном случае — водные) были возвращены стране.

"Например, как основания Панамы напоминают, что 99 лет панамский канал был в управлении США, был подписан мирный договор, на основании которого панамский канал был передан государству Панама", — отметил депутат.