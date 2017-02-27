Артеменко ездил в Москву по согласованию с СБУ

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Народный депутат Украины Андрей Артеменко заявил, что в Москву ездил по согласованию со Службой безопасности Украины. Об этом Артеменко сказал, отвечая на вопрос о количестве и цели его поездок в Москву в последние месяцы.

"Действительно, я подтверждаю, что я был в Москве. Все мои поездки были согласованы с высшим руководством СБУ", – сказал Артеменко и добавил, что других деталей предоставить не может, так как "дал подписку о неразглашении".

Ранее газета New York Times сообщила, что предложения по нормализации отношений между Украиной и РФ и по снятию санкций с России были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. По данным газеты, план мирного урегулирования, касающийся РФ и Украины, был передан юристом Трампа Майклом Коэном и партнером Трампа по бизнесу Феликсом Сэтером, сам план подготовил украинский депутат Андрей Артеменко.

По данным New York Times, среди пунктов этого плана – "вывод российских сил из восточной части Украины", а также проведение референдума в Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.

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Артеменко был официально исключен из фракции "Радикальной партии", бывшие коллеги заявили, что будут добиваться лишения его депутатского мандата. Сам Артеменко заявил, что намерен остаться внефракционным депутатом. Генпрокуратура Украины завела уголовное дело по статье "государственная измена" на Артеменко. Генпрокурор Юрий Луценко заявил о вероятности, что в Верховную Раду будет внесено представление о снятии неприкосновенности с Артеменко.