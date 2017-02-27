Валютные войны, новый виток: МВФ, США и Украина

РИА Новости Украина

МВФ, США и Украина фактически начали новый этап в валютных войнах, отмечает экономический эксперт, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко. Можно ли в них выиграть, задается он вопросом на своей странице в Facebook.

"Во время телефонного разговора министра финансов США с главой МВФ первый дал четко понять, что точно ожидается от МВФ. США надеется, что "МВФ обеспечит проведение честного и глубоко анализа политик обменного курса среди стран-членов МВФ".

Я бы интерпретировал этот телефонный разговор таким образом. Ожидание американского минфина состоит, прежде всего, в том, что будет начато серьезно давление на те страны, у которых местные валюты "недооценены".

Логика предельно ясна. Такие страны, в случае с торговлей с США, имеют серьезные конкурентные преимущества. Речь идет, прежде всего, о Китае. О недооцененности юаня в США говорили уже достаточно давно. Учитывая, что США для поднебесной – важнейший потребитель их экспорта, в случае начала такого "честного" давления и анализа, Китай начнет себя чувствовать гораздо хуже. Возможна серьезная корректировка в долгосрочных прогнозах роста китайской экономики, что крайне нежелательно для руководства КНР.

Снижающийся экспорт (при прочих равных условиях) приведет к торможению экономического роста.

Не забывайте, что Китай – это вторая по величине экономика мира, поэтому речь идет о гигантских цифрах.

Продукцию надо пытаться все равно куда-то продавать. Вопрос куда? Кто сможет компенсировать Китаю возможное снижение валютных поступлений из США? Определенно, что одна из возможностей, которая активно рассматривается – это Европа. Но здесь не все так просто. Если юань укрепится "под палкой МВФ" и "содействии" США, то он укрепится не только относительно доллара, но и евро.

Одна из возможностей для Китая компенсировать потерю это сделать свой экспорт в ЕС более дешевым. Как? Не платить импортные пошлины. Теоретически возможно, если открыть зону свободной торговли с ЕС. Практически, это не возможно (по крайней мере в обозримом будущем). Открывать свои производства в ЕС – другая потенциальная возможность, но на практике не реализуемая (как минимум) из-за резкого увеличения затрат.

Можно попытаться "пробиться" сбоку. И именно этот "боковой вход" уже начал "тестироваться" китайскими властями. Прошлогоднее заявление посла Китая в Украине о желании начать переговоры по созданию совместной ЗСТ – это был пробный шар. А в это время (по всем правилам "инвестиционного жанра") мы увидим резкое увеличение интереса китайских инвесторов к Украине.

Их логика абсолютно понятна. Зачем платить импортную пошлину при пересечении таможенной границы ЕС (в среднем около 10%), если можно воспользоваться тем ЗСТ, которое уже есть у других. Эти другие – это Украина. ЗСТ с Европой позволяет любому (заинтересованному в ЕС) воспользоваться этим.

Я не говорю, что это плохо, это просто такой "жанр". Более того, у Украины есть целый ряд преимуществ, включая такое "унизительное" как дешевая, но квалифицированная рабочая сила. При средней зарплате в Украине около 200 долларов в месяц, китайская зарплата в городах в более, чем 700 долларов, может быть серьезным "мотиватором".

Так почему бы китайскому бизнесмену не сэкономить 10% на импортных пошлинах, да еще и на дешевизне рабочей силы украинцев и не "переехать" сюда? Он это начнет очень активно делать уже в ближайшем обозримом будущем. К сожалению, для Украины, китайского инвестора не испугать недостаточно качественным бизнес климатом в стране. Это не европеец и не американец. У него другой менталитет – он пробьется "через тернии к звездам".

В таком сценарии несомненным позитивом для Украины будет дополнительный и существенный импульс для ее экономического роста, что так необходимо для "исстрадавшейся" экономики. Но, в долгосрочном плане, стать новой "фабрикой" Европы с (мягко говоря) не очень качественным бизнес-климатом, не очень бы хотелось.

Вывод банален: реформы, реформы и еще раз реформы, дамы и господа!", – написал Устенко.