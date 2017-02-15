Переговоры с МВФ: позиция Украины вырабатывается в кулуарах - эксперт

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Украинскую позицию по пенсионной реформе в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал координатор гражданской платформы "Новая страна" Тарас Козак.

"У правительства, как я знаю, позиции пока нет, поэтому что идут переговоры между экспертами, то есть утвержденная какой-то позиция правительства, которая была бы публичная, отсутствует. И здесь одна из претензий к нашему правительству, то, что позиция Украины на переговорах с МВФ производится где-то в кулуарах, без привлечения специалистов, без привлечения общественности, без привлечения разных сторон. Что касается позиции МВФ, утечки информации о меморандуме, в котором были написаны такие вещи, которые неприемлемы для представителей нашего правительства, а именно о повышении пенсионного возраста, в первую очередь, до 63 лет как для мужчин, так и для женщин, и в первую очередь это само по себе не позволяет представителям нашего правительства согласовать эту пенсионную реформу. Наше правительство готово делать любые шаги, лишь бы не перешагнуть за эту красную линию, не повышать пенсионный возраст", — отметил эксперт.

Украинское правительство предложило МВФ свой вариант пенсионной реформы, от внедрения которой, в том числе зависит и выделение фондом следующего кредита Киеву. В противоположность повышению пенсионного возраста и принятию пакета документов до конца года, Кабмин предложил принять комплексную пенсионную реформу до конца апреля 2017 года, которая вступит в силу с 1 января 2018 года. Кроме того, реформа будет предусматривать новый набор вариантов выхода на пенсию с более широким диапазоном пенсионного возраста. В частности граждане смогут ориентироваться на общий трудовой стаж, с пенсионными выплатами, которые поощряют к продолжению трудовой деятельности и более позднего выхода на пенсию. Также правительственный проект пенсионной реформы предусматривает экономию расходов не менее 3% ВВП в долгосрочной перспективе, в том числе за счет увеличения эффективного трудового стажа для выхода на пенсию. Размер пенсии будет соотносительным с уплаченными взносами. В то же время вместо уменьшения количества пенсионеров из-за повышения пенсионного возраста Киев предлагает увеличение количества плательщиков социальных взносов.