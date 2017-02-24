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    Окончательного варианта меморандума с МВФ пока нет - Розенко

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    По словам Павла Розенко, ситуация относительно окончательного варианта меморандума о сотрудничества с Международным валютным фондом меняется каждый день.
    Павел Розенко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. На сегодняшний день окончательного варианта меморандума о сотрудничества с Международным валютным фондом нет, но ситуация меняется ежедневно, заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко. 

    Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "На сегодняшний день нет окончательного варианта меморандума, согласованного с МВФ. Ситуация изменяется ежедневно и то, что печатается в СМИ, очень часто или не соответствует действительности, или очень быстро устаревает", — цитирует УНИАН Розенко.

    Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина находится на завершающей стадии формирования Меморандума о дальнейшем сотрудничестве с ключевым кредитором страны — Международным валютным фондом.

    Представитель МВФ Джерри Райс ранее заявил, что Международный валютный фонд не исключает "никаких вариантов", в том числе повышения пенсионного возраста в Украине, при проведении пенсионной реформы. По его словам, "власти Украины согласны, что нужно провести полномасштабную пенсионную реформу, чтобы обеспечить стабильность пенсионной системы и предоставить лучшие пенсии пенсионерам".

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    Проведение пенсионной реформы в Украине является одним из требований продолжения сотрудничества с МВФ. Ранее глава Минфина Украины Александр Данилюк заявил, что в обновленном меморандуме о сотрудничестве с МВФ нет требований о повышении пенсионного возраста. По словам министра, на данный момент Украина ведет переговоры с МВФ и Всемирным банком по "модели пенсионной реформы, которая не будет предусматривать повышения пенсионного возраста".

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