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    Данилюк поедет в Вашингтон договариваться о транше МВФ - СМИ

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    Транш МВФ. Что отберет Украина у своих граждан? (239)

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    По данным одного из агентств, министр финансов Александр Данилюк "в ближайшие дни" посетит столицу США для переговоров с МВФ относительно выделения Украине четвертого транша.
    Министр финансов Александр Данилюк
    REUTERS Joachim Herrmann

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Министр финансов Украины Александр Данилюк в ближайшие дни посетит Вашингтон с целью провести переговоры с Международным валютным фондом относительно выделения стране четвертого транша кредита в размере 1 миллиарда долларов, передает во вторник агентство УНИАН со ссылкой на источник в правительстве.

    Гривна
    REUTERS Konstantin Chernichkin
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    "Министр финансов в ближайшие дни посетит Вашингтон для переговоров с МВФ относительно выделения Украине четвертого транша", — говорится в сообщении.

    По данным источника, все принципиальные вопросы в меморандуме уже решены.

    Ранее премьер Украины Владимир Гройсман сообщил, что Киев рассчитывает к концу месяца достичь договоренностей с МВФ о получении очередного кредитного транша.

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    Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.

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