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    Законопроект о моратории на договоры с МВФ зарегистрирован в Раде

    Тема:

    Транш МВФ. Что отберет Украина у своих граждан? (242)

    (обновлено: )11810
    Законопроект зарегистрировали нардеп от пропрезидентской фракции Блок Петра Порошенко Сергей Каплин и глава Ассоциации украинских банков Александр Сугоняко.
    Верховная Рада. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Законопроект об установлении моратория на заключение меморандумов, договоров и соглашений с Международным валютным фондом зарегистрировали в пятницу в Верховной Раде Украины представитель профсоюзов, депутат от пропрезидентской фракции Блок Петра Порошенко Сергей Каплин и глава Ассоциации банков Александр Сугоняко.

    Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Олег Устенко об МВФ при Трампе и отношениях с Украиной

    На данный момент полный текст документа на официальном сайте Рады отсутствует.

    Ранее премьер Украины Владимир Гройсман сообщил в интервью агентству Рейтер, что Киев рассчитывает к концу месяца достичь договоренностей с МВФ о получении очередного кредитного транша.

    Агентство УНИАН со ссылкой на источник в правительстве сообщало ранее, что министр финансов Украины Александр Данилюк в ближайшие дни посетит Вашингтон с целью провести переговоры с Международным валютным фондом относительно выделения стране четвертого транша кредита в размере 1 миллиарда долларов. Представитель МВФ Джерри Райс заявил журналистам, что "он не может подтвердить эту информацию".

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    Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.

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