У МВФ нет новых данных по обзору о финпомощи Украине - Райс

КИЕВ, 23 фев – РИА Новости Украина. Представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс не смог предоставить новую информацию по работе миссии фонда в Украине, добавив лишь, что фонд по-прежнему надеется завершить обзор по финпомощи стране в ближайшие недели.

"Не могу дать вам новой информации. Мы по-прежнему все еще надеемся завершить обзор в ближайшие недели", — сказал он.

МВФ обещает завершить данную работу по Украине и предоставить ее совету директоров с января текущего года. При этом формулировка фонда не меняется – "завершить обзор в ближайшие недели".

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Ранее премьер Украины Владимир Гройсман сообщил, что Киев рассчитывает к концу месяца достичь договоренностей с МВФ о получении очередного кредитного транша.

Также сообщалось, что министр финансов Украины Александр Данилюк в ближайшие дни посетит Вашингтон с целью провести переговоры с Международным валютным фондом относительно выделения стране четвертого транша кредита в размере 1 миллиарда долларов. Райс заявил журналистам, что "он не может подтвердить эту информацию".

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.