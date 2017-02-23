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    У МВФ нет новых данных по обзору о финпомощи Украине - Райс

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    Транш МВФ. Что отберет Украина у своих граждан? (240)

    (обновлено: )26110
    Представитель Международного валютного фонда Джерри Райс отметил, что МВФ "по-прежнему все еще надеется завершить обзор по Украине в ближайшие недели".
    Международный валютный фонд
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 фев – РИА Новости Украина. Представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс не смог предоставить новую информацию по работе миссии фонда в Украине, добавив лишь, что фонд по-прежнему надеется завершить обзор по финпомощи стране в ближайшие недели.

    Геннадий Рябцев. Архивное фото
    РИА Новости Украина
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    "Не могу дать вам новой информации. Мы по-прежнему все еще надеемся завершить обзор в ближайшие недели", — сказал он.

    МВФ обещает завершить данную работу по Украине и предоставить ее совету директоров с января текущего года. При этом формулировка фонда не меняется – "завершить обзор в ближайшие недели".

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    Ранее премьер Украины Владимир Гройсман сообщил, что Киев рассчитывает к концу месяца достичь договоренностей с МВФ о получении очередного кредитного транша.

    Также сообщалось, что министр финансов Украины Александр Данилюк в ближайшие дни посетит Вашингтон с целью провести переговоры с Международным валютным фондом относительно выделения стране четвертого транша кредита в размере 1 миллиарда долларов. Райс заявил журналистам, что "он не может подтвердить эту информацию".

    Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.

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