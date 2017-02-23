Экс-глава МВФ получил 4,5 года тюрьмы из-за махинаций

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Экс-директор распорядитель МВФ и бывший министр экономики Испании Родриго Рато приговорен Национальным судом к 4,5 годам лишения свободы по обвинению в финансовых махинациях, сообщает агентство EFE.

По данным агентства, суд также постановил приговорить предшественника Рато на посту руководителя Caja Madrid Мигеля Блеса к шести годам тюрьмы, а бывшего финансового директора Caja Madrid Ильдефонсо Санчеса Баркоху — к 2,5 годам заключения.

Ранее сообщалось, что помимо Рато на скамье подсудимых, согласно постановлению судьи Национального суда Испании Фернандо Андреу, окажутся еще 65 человек. Все они подозреваются в использовании так называемых "черных карт" Caja Madrid (позже Bankia), средства на которых скрывались от налоговых служб.

Десятки высокопоставленных руководителей Caja Madrid и Bankia держали на этих картах 15,5 миллиона евро в период с 1999 по 2012 год. Эти средства не фигурировали в качестве их зарплат, предположительно, они шли на оплату личных расходов. При этом руководители Caja Madrid и Bankia не должны были отчитываться, на что именно шли эти деньги. Так, Рато в марте 2011 года потратил 3,547 тысячи евро на алкогольные напитки, а 2,169 тысячи — на оплату пяти ночей в гостинице. Кроме того, он снимал наличные с карты — за все время, пока он возглавлял Bankia, по меньшей мере, 17 тысяч евро.

Часть подозреваемых по этому делу уже вернули средства в испанскую казну.

В 2012 году спасение от банкротства Caja Madrid, клиентами которого были десять миллионов человек, обошлось государству в 23 миллиарда евро.