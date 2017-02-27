Артеменко: Ляшко знал о "мирном плане"

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Народный депутат Украины Андрей Артеменко заявил, что лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко знал о его "мирном плане".

"Ляшко был осведомлен о моих планах, о наших мирных инициативах", — заявил Артеменко на пресс-конференции.

Отвечая на вопрос, говорил ли ему Ляшко о предварительной поддержке этого "плана", Артеменко сообщил, что "Ляшко должен был ехать со мной в Соединенные Штаты Америки на все эти мероприятия, в которых я принимал участие. (…) То есть, на инаугурацию, о чем он публично информировал, на молитвенный завтрак", — сказал депутат.

Ранее Ляшко заявил, что "Радикальная партия" решила исключить из фракции народного депутата Андрея Артеменко, предложившего "план" по снятию санкций с России.

Ранее газета New York Times сообщила, что предложения по нормализации отношений между Украиной и РФ и по снятию санкций с России были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. По данным газеты, план мирного урегулирования, касающийся РФ и Украины, был передан юристом Трампа Майклом Коэном и партнером Трампа по бизнесу Феликсом Сэтером, сам план подготовил украинский депутат Андрей Артеменко.

По данным New York Times, среди пунктов этого плана – "вывод российских сил из восточной части Украины", а также проведение референдума в Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.

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Артеменко был официально исключен из фракции "Радикальной партии", бывшие коллеги заявили, что будут добиваться лишения его депутатского мандата. Сам Артеменко заявил, что намерен остаться внефракционным депутатом. Генпрокуратура Украины завела уголовное дело по статье "государственная измена" на Артеменко. Генпрокурор Юрий Луценко заявил о вероятности, что в Верховную Раду будет внесено представление о снятии неприкосновенности с Артеменко.