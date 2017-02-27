В Украине создают диктатуру - Артеменко

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Народный депутат, автор "плана" по снятию санкций с РФ Андрей Артеменко заявил, что власти в Украине пытаются установить диктатуру в стране.

"Попытки ограничения политической деятельности народного депутата антиконституционны. Они свидетельствуют о желании власти установить диктатуру в нашей стране. Эти действия тянут, по меньшей мере, на две статьи Уголовного кодекса", — заявил Артеменко в понедельник на пресс-конференции.

Он считает, что, как депутат, имеет полное право от своего имени поднимать любые вопросы государственного уровня. Артеменко также убежден, что к уголовной ответственности необходимо привлекать не его, а тех, кто "без единого выстрела сдал Крым, кто согласовал минский формат, где нет упоминаний о Крыме".

Ранее газета New York Times сообщила, что предложения по нормализации отношений между Украиной и РФ и по снятию санкций с России были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. По данным газеты, план мирного урегулирования, касающийся РФ и Украины, был передан юристом Трампа Майклом Коэном и партнером Трампа по бизнесу Феликсом Сэтером, сам план подготовил украинский депутат Андрей Артеменко.

По данным New York Times, среди пунктов этого плана – "вывод российских сил из восточной части Украины", а также проведение референдума в Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.

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Артеменко был официально исключен из фракции "Радикальной партии", бывшие коллеги заявили, что будут добиваться лишения его депутатского мандата. Сам Артеменко заявил, что намерен остаться внефракционным депутатом. Генпрокуратура Украины завела уголовное дело по статье "государственная измена" на Артеменко. Генпрокурор Юрий Луценко заявил о вероятности, что в Верховную Раду будет внесено представление о снятии неприкосновенности с Артеменко.