Запрет интернет-ресурсов РФ: не конец света, но…

РИА Новости Украина

Власти Украины во вторник расширили список физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции, а также продлили сроки их действия. Теперь действие ограничительных мер распространяется на 1228 физических и 468 юридических лиц, в частности, на целый ряд российских СМИ, а также онлайн сервисы "Яндекс", "Одноклассники", "ВКонтакте", Mail.ru.

В частности, в компании "Яндекс" полагают, что влияния на бизнес в целом украинские санкции не окажут. В пресс-службе "ВКонтакте" заявили, что будут защищать интересы пользователей в Украине, а в "Одноклассниках" пообещали, что найдут способ продолжить работу в Украине. В компании Mail.Ru заявили, что продолжит предоставлять сервисы гражданам Украины, включая соцсети. В Минкомсвязи РФ вообще назвали запрет Киевом российских соцсетей нереализуемым. Между тем, в Международной федерации журналистов назвали новые санкции Киева нарушением свободы СМИ.

Новые санкции

Ограничительные меры против российских физических и юридических лиц были введены Украиной еще в сентябре 2015 года. Разные виды санкций — от запрета на въезд в страну и ареста имущества до запрета экономической деятельности на территории Украины — были введены сроком на один год. Впоследствии список был расширен, санкции коснулись почти 700 человек и более 270 юридических лиц.

В апреле правительство Украины предложило Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) вновь расширить список. Соответствующее решение СНБО было передано на утверждение президенту Петру Порошенко, и во вторник на сайте главы государства был опубликован указ, утверждающий новый список. Против юридических лиц срок действия санкций продлен на срок от года до трех лет, для физических лиц — на один год, три года, пять лет и бессрочно.

В список юридических лиц, в отношении которых введены санкции, вошли ряд российских СМИ, в том числе МИА "Россия сегодня", ВГТРК, РЕН ТВ, "ТВ Центр", НТВ-ПЛЮС, телерадиокомпания "Звезда", "ТНТ-Телесеть", "Москва Медиа", РК Медиа, "Цифровое телевидение", "Национальная медиа группа", телерадиокомпании "Петербург", "Общественное телевидение России", "Наше Радио".

Кроме того, в санкционный список вошли крупные интернет-компании — "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". В Украине запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также ресурсам сервисов Mail.ru.

Санкции на три года введены в отношении IT-компаний и связанных с ними украинских юридических лиц, в частности против "1С", "Корпорация "Парус", "Галактика Центр", "Инталев Украина" (Киев), "Документ Менеджмент" (Москва), системного интегратора АРО "Энвижн Груп", "Мастердата", АО "Аскон", "Софтлайн Груп" и ее дочернего подразделения, а также известного разработчика программного обеспечения ABBYY и ООО "Аби Украина ЛТД".

Также ограничительные меры введены против компаний "Сапран Груп" и "Сапран Украина", "Мастердата" и ее дочерней компании, "Аскон", "ГИСИНФО", "Монт", "Скайлайн Софтвер", "Софткорн", "Еврософтпром", "Астерос Украина", "Оптима-Украина", "НТК-Консалтинг", "Корус Консалтинг СНГ", "Ай-Теко Проекты", "Летограф ИТ Консалтинг и Услуги", "Доктор Веб" и подразделения в Украине.

Кроме того, санкции ввели против ряда российских компаний, в том числе АО "Агрокомплекс им. М.И. Ткачева" и ОАО "Астон продукты питания и пищевые ингредиенты", ОАО "Авиадвигатель", ООО "ТД Антрацит", "Русский антрацит", ООО "Русбан", ООО "Петролуим Капитал".

В санкционном списке физических лиц — журналисты, депутаты Госдумы РФ, военные и судьи.

Сложности введения запрета

Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин считает, что запрет популярных российских соцсетей и интернет-сервисов на территории Украины нереализуем и лишь приведет к воспитанию правового нигилизма в стране: пользователи будут обходить блокировку.

"Это замечательный пример эмоционального, но абсолютно нереалистичного решения. Потому что, если у вас есть ресурсы, которые имеют устойчивую многомиллионную аудиторию, то совершенно понятно, что единственной реакцией их пользователей на блокировку будет скачивание анонимайзеров, VPN и других программ, позволяющих обходить блокировку", — сказал Волин РИА Новости.

"Так как речь идет о крайне популярных в Украине сервисах, то их пользователи, конечно, между привычкой, удобством и решением государственных властей выберут привычку и удобство. Таким образом они дискредитируют решение властей, а власти таким образом воспитывают у населения правовой нигилизм. Никаких других результатов данное решение украинских властей иметь не может", — заключил замглавы Минкомсвязи РФ.

Бывший генеральный директор "Яндекс Украина", которая попала под санкции Киева, Сергей Петренко заявил, что выполнить решение властей Украины о блокировании доступа к российским ресурсам практически невозможно, так как не существует единого механизма реализации подобных решений.

"Учитывая, что в Украине не существует никакой инфраструктуры для блокировки интернет-трафика — то есть нет возможности в одной точке принять обязательное для всех провайдеров решение и проверить его исполнение, — единственным способом обеспечить его выполнение остается ногами обходить провайдеров и требовать. Провайдеров в Украине много. Но вот ведь в чем дело — все эти ресурсы много лет работают по https. То есть способа заблокировать URL нет вообще. Заблокировать можно только IP, и это отдельная задачка для инфраструктуры. Которой, напомню, нет", — написал он в своем блоге на сайте "БлоGнот".

Как заявил РИА Новости во вторник представитель омбудсмена страны Михаил Чаплыга, возможности блокирования сайтов в интернете в Украине нет, сделать это можно только по решению суда.

"У нас другой процедуры нет. Законодательством не предусмотрено блокирование сайтов. Эта проблема известна давно, поскольку было очень много обращений касательно нарушения закона о защите персональных данных… Для того, чтобы заблокировать тот или иной сайт или ресурс, нужно решение суда", — сказал Чаплыга.

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По его словам, представители омбудсмена обращались в правоохранительные органы и получили от них ответ, что технической и законодательной возможности блокирования сайтов нет.

"Возникает вопрос: что будет основанием для провайдеров (блокировать сайты — Ред.)? Можно, конечно, запугать провайдера", — заявил Чаплыга.

Продолжение работы

Большинство российских интернет-ресурсов, против которых власти Украины ввели санкции, пообещали найти способ продолжить работу в этой стране.

Mail.Ru Group продолжит предоставлять сервисы гражданам Украины, включая соцсети "ВКонтакте", "Одноклассники", несмотря на решение украинских властей; компания также не видит причин для корректировки финансовых планов, говорится в сообщении Mail.Ru Group.

"Нашей многомиллионной аудитории на территории Украины мы хотим сказать, что в нашей работе ничего не изменится, мы будем продолжать предоставлять все сервисы нашим пользователям во всех странах, а существующие возможности специальных сервисов позволят продолжить использовать наши интернет-ресурсы", — говорится в сообщении компании.

"Поскольку доля украинского бизнеса в структуре выручки Mail.Ru Group незначительна, мы не видим причин для корректировки наших финансовых планов, и продолжим активно развиваться на рынке в различных направлениях", — отмечает компания.

Как отмечает компания, решение украинских властей ударит прежде всего по самим пользователям — гражданам Украины. По данным Mail.Ru Group, около 25 миллионов жителей Украины являются пользователями сервисов российской компании. В частности, аудитория "ВКонтакте" в стране составляет 16 миллионов пользователей, "Одноклассников" — 9,5 миллиона. Данные по числу пользователей почтового сервиса Mail.Ru компания не раскрывает.

Соцсеть "ВКонтакте", которая попала в санкционный список Киев, будет защищать интересы своих пользователей и партнеров, пообещал руководитель по коммуникациям соцсети в Украине Влад Леготкин.

"Мы, команда "ВКонтакте", всегда обходили политику стороной. Считаем, что интернет по сути своей не имеет границ. Мы защищали и будем защищать интересы всех наших пользователей и партнёров", — говорится в заявлении Леготкина, опубликованном на его страницах в соцсетях "Вконтакте" и "Однокласниках".

С аналогичным заявлением выступила и компания "Одноклассники".

Директор по коммуникациям "Одноклассников" Анастасия Жбанова заявила, что команда социальной сети найдет способ продолжить работу в Украине.

"Сервисы ОК ("Одноклассники" — Ред.) всегда служили объединению людей вне политики и географических границ. Мы надеемся, что интересы наших пользователей останутся на первом месте. Вместе мы найдем способ оставаться на связи, и 9,5 миллиона украинских пользователей ОК, наши партнеры и рекламодатели смогут пользоваться сервисами социальной сети так, как они привыкли", — цитирует Жбанову сайт телеканала "112 Украина".

По ее словам, "Одноклассники" являются в первую очередь развлекательной социальной сетью, с помощью которой друзья, близкие и родственники "не только находят друг друга, но и имеют возможность обмениваться фотографиями, смотреть видео, слушать музыку и узнавать важную информацию".

Коммерция

Введенные Украиной в отношении "Яндекса" санкции не окажут влияния на его бизнес в целом, говорится в сообщении компании.

Санкции предусматривают запрет на предоставление провайдерами услуг по доступу к ресурсам и сервисам "Яндекса", в частности к "Яндекс Авиабилеты", "Яндекс Метро", "Яндекс Переводчик", почтовому сервису, "Яндекс Погода", "Яндекс Карты", "Яндекс Музыка" и другим.

"Бизнес группы компаний "Яндекса", конечно, очень большой, и санкции не окажут на него негативного влияния. Но мы считаем Украину важной частью нашей работы и сожалеем, что санкции сводят на нет все многолетние усилия нашей команды", — сообщает интернет-компания.

В "Яндексе" отметили, что главными пострадавшими от санкций станут украинские пользователи. "Это санкции против 11 миллионов украинских пользователей, которые ежемесячно выбирают наши сервисы, и против тысяч украинских организаций, которые используют наши технологии и сервисы для развития своих бизнесов", — говорится в сообщении.

"Яндекс" развивает свои сервисы для Украины с 2005 года. Компания отмечает, что "Яндекс" все это время работал в строгом соответствии с законодательством Украины.

Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь РБК Егор Тимофеев, введенные Украиной санкции не отразятся на деятельности группы компаний РБК, поскольку она не ведет бизнес на территории Украины.

"Нам приятно видеть себя в одном ряду с ведущими IT и медиахолдингами, такими как Mail.ru Group и Яндекс, пусть и по не очень позитивному поводу. На наш взгляд, это лишний раз подчеркивает значение и масштаб РБК и его влияние на международную информационную повестку. Что касается самих санкций, то на деятельности группы компаний они не отразятся, потому что РБК не ведет бизнес на территории Украины", — сказал Тимофеев.

Как заявил президент Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин, у компаний РФ есть перспективы обжаловать в Европейском суде решение Украины. "В принципе перспектива есть (обжаловать в Европейском суде). Но для того чтобы обратиться в Европейский суд, надо пройти все инстанции в Украине. То есть надо, чтобы наши компании обратились с исками в украинский суд, и только после прохождения всех инстанций обратиться в Европейский суд. Но это может занять 1,5-2 года", — сказал эксперт.

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Депутат Верховной Рады Украины, член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что Киеву не стоило вводить санкции в отношении бухгалтерской программы "1С".

"Мне известно, что указ президента касается соцсетей — "ВКонтакте" и "Однокласники", мне неизвестно, откуда взялась информация о блокировке работы "1С". Это полезная программа, она используется не только в Украине, но и в других странах мира, то есть надо отличать "мухи от котлет". Все то, что несет информационно-пропагандистскую угрозу… или делает другие вещи против национальной безопасности, должно быть заблокировано. Если это бухгалтерская программа, пусть она работает", — сказал Геращенко журналистам, общение которых транслировал телеканал "112.Украина".

Между тем, украинская компания "Скайлайн Софтвер", которая обслуживает и является оператором распространения самой популярной в стране бухгалтерской программы "1С", попавшей под санкции Киева, продолжит поддержку клиентов в Украине, заявил во вторник директор компании Вадим Мазур.

"Последствий не будет для наших пользователей. Они будут получать обновления… Мы будем продолжать работать… Но заниматься торговлей пока не сможем",- сказал Мазур на пресс-конференции.

По его словам, в Украине около 300 тысяч предприятий официально пользуются программой "1С", из них около 60 тысяч государственных. Еще от 50 до 200 тысяч пользователей используют программное обеспечение без лицензии.

Мазур заявил, что и "Еврософтпром", и "Скайлайн Софтвер" полностью выполняли свои обязательства перед своими клиентами и никаких причин для ввода санкций нет.

Вместе с тем Мазур сообщил, что компания обратится к Службе безопасности Украины, Совету национальной безопасности и обороны, а также руководству страны с просьбой пересмотреть решение о санкциях по отношению к ней. Он выразил надежду, что решение СНБО о санкциях будет либо изменено, либо отменено.

В Международной федерации журналистов (МФЖ), представляющей более 600 тысяч журналистов из 140 стран, назвали нарушением свободы СМИ новые санкции властей Украины в отношении ряда российских средств массовой информации.

"Ранее мы уже неоднократно осуждали нарушения и ограничения свободы СМИ в Украине. Что касается этих новых нарушений, мы сначала должны их проанализировать. При этом наша принципиальная позиция состоит в том, что в любом случае цензура не является надлежащей реакцией", — сказал собеседник агентства.

В МИД РФ заявили, что новые ограничения, принятые украинскими властями в отношении РФ, вряд ли соответствуют принятым в Европе и мире принципам, а также пониманию основ гражданского общества.