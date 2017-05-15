Власть открывает второй фронт против... церкви

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Скандальная инициатива депутатов Верховной Рады, которые на этой неделе планируют принять ряд законов, направленных против Украинской православной церкви не осталась без внимания. Как бы политикам не хотелось продавить антицерковные законы без лишнего шума, реакция общества не заставила себя долго ждать.

Юристам вопреки

Напомним, по слухам, в четверг, 18 мая в повестке дня Рады может появиться два законопроекта, которые специалисты уже окрестили антицерковными.

Первый — нашумевший законопроект №4128 под авторством нардепа от "Народого фронта" Виктора Еленского, который по мнению экспертов, узаконит "церковное рейдерство". Им предлагается внести в статью 8 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" положения, регулирующие принадлежность лица к религиозной общине. Проще говоря, если человек идентифицирует себя с какой-то религиозной организацией, приходит туда, считает себя членом этой религиозной организации, он может предлагать перевести Церковь с одной конфессии в другую.

Угрозу Украинской православной церкви несет в себе и законопроект №4511 "Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, которое признано ВР государством-агрессором".

Согласно инициативе, центральное и региональное руководство религиозных организаций с "особым статусом" будет назначаться только с согласия соответствующих органов госвласти. А это значит, что, вопреки всем церковным канонам, любого епископа или священника будет назначать не Синод, а чиновники. Если же церковь будет сотрудничать с религиозными центрами в государстве-агрессоре, государство получит право и вовсе запретить ее в Украине.

О полной абсурдности инициатив говорит и то, что Главное научно-экспертное управление Аппарата ВР уже предложило отклонить данные законопроекты, как нарушающие Конституцию и действующие в Украине законы.

"Подонки со значками"

Не удивительно, что подобные вещи не могли не возмутить представителей общественности, для которых Церковь, в отличие от авторов законопроектов — не пустой звук. Так, политический эксперт, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив напомнил о том, что за всю человеческую историю наибольшее количество людей погибло именно в религиозных войнах.

"Уже в наши дни, за последние десятилетия, количество жертв религиозных войн по всему миру исчисляется миллионами. Теперь эту катастрофу хотят принести в Украину. Мера безответственности негодяев выступающих с подобными инициативами ошеломляет", — отметил эксперт на своей странице в Facebook.

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По его словам, инициаторы законопроектов преследуют вполне конкретные цели.

"Власть барыг и ничтожеств с готовностью вбрасывает в общество очередную, как они считают, "свето-шумовую информационную гранату", чтобы ослепить миллионы украинцев гневом, горем, возмущением, злобным торжеством и ненавистью. Под прикрытием этого света и шума провести очередные свои оборутки, продолжая строить свою личную богодельню власти на крови. Спешу напомнить подонкам с депутатскими значками и обитателям высоких кабинетов — в годы гонений Церковь всегда только укреплялась, а все ее гонители давно сгинули. Так будет и теперь", — резюмировал он.

Обыкновенный фашизм?

О том, какой трагедией может обернуться принятие скандальных законопроектов говорят и политики. Например, экс-министр юстиции Елена Лукаш легко объясняет, с какой целью власть объявляет "Священную патриотическую Войну"

"Во-первых, разжигание религиозного противостояния успешно отвлечет от вопроса продажи земли, пенсионной реформы, убитой экономики и прочих механизмов уничтожения украинцев, а во-вторых будут "побеждены" и разорены назначенные врагами и идеологическими оппонентами священники УПЦ МП. Бонус- имущество УПЦ МП и крики об очередной победе "патриотов", — написала Лукаш в Facebook.

Подобные инициативы и высокую вероятность их принятия политик называет не иначе, как обыкновенным фашизмом.

"И современные фашисты уверено разожгут религиозную вражду, и убедительно расскажут нам про "патриотическое христианство" и "патриотический патриархат". Религиозные войны – дело страшное. И под их прикрытием "правильным христианам" можно будет делать все что угодно", — отметила Лукаш.

Принять ислам?

Иронизирует по поводу антицерковных законопроектов и бывший глава Администрации Андрей Портнов, посоветовавший парламентскому большинству и вовсе утвердить в стране ислам.

"Депутаты коалиции зарегистрировали законопроект, предусматривающий согласование религиозных руководителей с государственными органами власти. Иными словами, украинская власть собралась назначать официальными государственными решениями священнослужителей.

Делается это, как обычно, в рамках борьбы с агрессором. Вы не останавливайтесь, попробуйте ввести Ислам, у вас же в парламенте 226", — подытожил Портнов.

Будем молиться

О том, что власть решительно настроена на борьбу с церковью говорит и религиозный эксперт, кандидат философских наук и председатель Госкомитета Украины по делам национальностей и религий в 2009-2010 годах Юрий Решетников.

"В прошлый раз законопроект № 4128 тоже стоял в расписании, но до него очередь не дошла. Дойдет ли очередь на этот раз – посмотрим и будем молиться, чтобы антицерковные законопроекты не были приняты. Конечно, инициаторы нацелены на то, чтобы все это закрепить на законодательном уровне. И никакие возможные конфликты их не пугают: они настроены на борьбу с Церковью", — заявил специалист.

Голос церкви

Свое веское слово сказали уже и в Украинской православной церкви. Так, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел уверен, что если скандальные проекты станут законами, церковь и прихожане попадут под полный контроль государства. И тогда никто не сможет предугадать, "чем закончится это рейдерство власти".

"Призываю вас поставить свою подпись под обращением к вашему народному депутату, избранному в вашем мажоритарном округе, которому в четверг, 18 мая, придется голосовать в Верховной Раде по этим законопроектам. Это наше право как избирателей — просить избранников защитить наши интересы, — обратился митрополит к верующим. — Принятие этих законов будет способствовать уничтожению нашей Церкви. Нас обвиняют, что мы связаны с "Москвой", с "агрессором", но это – ложь: у нас нет никаких связей, кроме духовных. Наша Церковь молится о мире в Украине, о прекращении кровопролития на Донбассе, где уже 3 года ведется братоубийственная война".