Ни реформ, ни результатов. Юрист о Юрии Луценко и ГПУ

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

За год работы ГПУ ведомство так и не было реформировано. Единственное, что сделали, — набрали новые кадры, но их еще нельзя назвать опытными и профессиональными. Следствие по многим уголовных делам тянется до бесконечности, хотя должно давно быть окончено. А те дела, которые отправляются в суд, откровенно "сырые".

ГПУ сконцентрировала свою работу на привлечении к уголовной ответственности VIP-чиновников времен Януковича, но при этом не замечает, что творится под носом — в данный момент в Украине. Страну разрывают, грабят, а никому дела нет.

По оценкам юристов, за работу Юрия Луценко на посту генерального прокурора Украины ему можно поставить двойку, по десятибалльной шкале, и то только за хорошее поведение.

"Результатов работы ГПУ, которыми можно было похвалиться за прошедших год, нет. Даже судебное производство против Януковича больше напоминает фарс или цирковое представление, нежели юридический процесс. Что касается работы прокуратуры не только в части привлечении к уголовной ответственности VIP-чиновников, хотя в обществе почему-то считают, что это основная работа прокуратуры, то за этот год в разы выросла преступность, а реакции никакой. Беспомощно выглядят правоохранители. Безнаказанно и цинично нарушаются нормы закона со стороны органов государственной власти, в части выделения земель, принятия тех или иных распоряжений по коммунальной и государственной собственности. Прокуроры действуют часто непрофессионально. Никакой реформы в прокуратуре до сегодняшнего дня не произошло. Набрали новых людей, а их еще надо обучить и не за один-два года", - отмечает старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Как считает Ростислав Кравец, за это время прокуратура не расследовала массу дел, в том числе и дела по Майдану, не говоря уже о делах менее известных.

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"Подводя итог работы Юрия Витальевича, можно сказать, что ему гордиться нечем. Не зря он говорил, что пришел на полтора-два года, дольше генпрокуроры у нас не задерживаются. Но я бы отметил, что отсутствие юридического образования у главы ведомства, безусловно, сказывается на всей работе органов прокуратуры", — подчеркивает Ростислав Кравец.

А главное, по мнению адвоката, — затягивание с запуском госбюро расследований, функции которого выполняет ГПУ, занимаясь следствием, на грани законности. И решения, принятые ГПУ сегодня, через несколько лет новой властью будут признаны незаконными, а прокуроры, которые проводили следственные действия, могут быть привлечены к уголовной ответственности. Так как прокуратура лишена функции следствия и не должна им заниматься.