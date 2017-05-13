ГПУ: заместитель Кернеса подозревается в нанесении ущерба на 129 млн грн

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Арестованная заммэра Харькова по вопросам градостроительства, архитектуры и земельных отношений Татьяна Овинникова подозревается в нанесении ущерба на 129 млн грн, сообщает Управление связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры.

Установлено, что должностные лица Харьковского горсовета вопреки требованиям действующего законодательства, путем создания в течение 2008-2014 годов более 90 обслуживающих кооперативов, учредителями и участниками которых были лица из их близкого окружения, способствовали им в изготовлении соответствующих правоустанавливающих документов и незаконно присвоили земельные участки общей площадью более 650 га стоимостью свыше 4 млрд грн, которые обратили в свою и других лиц пользу.

Во время досудебного расследования установлено, что к совершению указанных уголовных правонарушений, наряду с другими лицами, причастна экс-заместитель городского головы – директора Департамента градостроительства, архитектуры и земельных отношений Харьковского городского совета (в настоящее время – заместитель городского головы по вопросам градостроительства, архитектуры и земельных отношений Харьковского городского совета).

По данному факту ей сообщено о подозрении в совершении в составе организованной группы уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 и ч. 2 ст. 364 УК Украины, то есть пособничестве в незаконном завладении мошенническим путем земельными участками в Харькове в интересах третьих лиц.

Указанное лицо, действуя в составе организованной группы совместно с другими должностными лицами, способствовало завладению земельными участками общей площадью более 25 га, чем нанесло ущерб территориальной общине на общую сумму почти 129 млн грн.

Ранее сообщалось, что Апелляционный суд Киева удовлетворил ходатайство об аресте заместителя городского головы Харькова Татьяны Овинниковой по делу о хищении 650 га земли.