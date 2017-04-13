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    Происшествия

    Взрывы в Балаклее. Названа сумма нанесенного ущерба

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    Балаклея в огне. Последствия взрывов на складе боеприпасов (138)

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    По словам главы парламентского комитета по вопросам обороны и национальной безопасности Сергея Пашинского, речь может идти об ущербе на сумму $1 млрд.
    Балаклея: жизнь после взрывов
    mediaport.ua

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Взрывы и пожар на военном арсенале в Балаклее (Харьковская область) нанесли Украине огромные убытки, заявил глава парламентского комитета по вопросам обороны и национальной безопасности Сергей Пашинский.

    Анатолий Матиос о ситуации в Балаклее. Видео
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    Матиос о ходе расследования взрывов в Балаклее

    По его словам, сумма ущерба составляет 1 миллиард долларов. Пашинский отметил также, что речь идет как о гражданском населении, у которого повреждены дома и другое имущество, так и о военных, оставшихся без большого количества боеприпасов.

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    "В чем трагедия в Балаклее? Лежали десятки тысяч боеприпасов боеспособных и десятки тысяч боеприпасов небоеспособных. Когда пошла эта цепная реакция, мы потеряли на 1 миллиард долларов боеприпасов. Это недопустимо, потому что мы не такая богатая страна, которая может такое себе допустить", – заявил нардеп в эфире "5 канала".

    В ночь на четверг произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, который привел к их детонации. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров — по предварительным данным, стала диверсия. В городе и близ лежащих селах проведена масштабная эвакуация населения. В результате взрывов в Балаклее погиб один человек и еще двое получили ранения. 

    По данным следствия, боеприпасы начали взрываться после диверсии, которую осуществили при помощи беспилотника неизвестные лица. В связи с этим следователь по особо важным делам СБУ запросил записи установленных в воинской части видеокамер, а после их получения обратился в суд с требованием наложить арест на сервер, где хранились данные, и видеорегистратор.

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