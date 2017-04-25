Руководитель Киево-Святошинской налоговой инспекции нанес ущерб на 37 млн грн

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Руководителя Киево-Святошинской налоговой инспекции подозревают в преступных действиях, которыми причинен государству ущерб на 37 млн грн, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Во время досудебного расследования установлено, что с помощью чиновника субъекты хозяйствования с признаками фиктивности проводили бестоварные операции на общую сумму около 200 млн грн и сформирован незаконный налоговый кредит на общую сумму свыше 37 млн грн. Указанные незаконные действия чиновника привели к наступлению тяжких последствий в виде убытков Государственному бюджету Украины.

Руководителю Киево-Святошинской налоговой инспекции объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). В настоящее время проводятся другие неотложные следственные действия, а также проверяются другие эпизоды преступной деятельности.

Решается вопрос относительно избрания подозреваемому меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности.

Ранее руководство НБУ проверяли на причастность к растрате миллиардов. Национальное антикоррупционное бюро Украины проводило обыски в помещении Национального банка Украины.