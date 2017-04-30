Геннадий Кернес: тернистый путь из "сепаров" в патриоты

Александр Белокобыльский, для РИА Новости Украина

"Что изменилось – так это Кернес"

После повторной победы Геннадия Кернеса на выборах мэра в ноябре 2015 знаменитый харьковчанин, поэт-евромайдановец Сергей Жадан говорил в интервью Еспресо.TV:

– Что в Харькове действительно изменилось за последние полтора года – так это Кернес. Вряд ли он выйдет сегодня на улицу с "георгиевской" лентой. Даже если глубоко в сердце ему очень захочется это сделать. Да и сами сторонники "ХНР" вряд ли чего-то от него сегодня ждут.

Однако (к сожалению ли, к счастью ли) на самом деле Кернес не так уж поменялся. Его суть, стремления и принципы остались прежними. Именно благодаря этому он с поразительной устойчивостью десятилетиями держится в седле Харькове, который все это время был зоной сильнейшей политической турбулентности.

Еще до начала Евромайдана харьковскому мэру, которого выдвинула кандидатом Партия регионов, припоминали его участие в первом Майдане 2004 года. Спасибо интернету, в Сети сохранилась масса фото Геннадия Кернеса в оранжевом шарфике на трибуне. Есть и видео, где Геннадий Адольфович хором с Арсеном Аваковым кричит "Кушнарева гэть!"

Начало 2014 года – Кернес с "георгиевской" ленточкой учреждает "Украинский фронт" и набирает "народную гвардию". Вот он выступает на митинге перед захватом "антимайдановцами" Харьковской областной администрации, затем появляется в захваченной ХОГА. Апрель – харьковский мэр на сессии горсовета осуждает выборы "народных губернаторов" в Донбассе и восстает против федерализации.

Цензор.НЕТ Кернес и Добкин выступают перед "антимайдановцами" 1 марта 2014. Через считанные минуты начнется штурм ХОГА

После апрельского покушения на него Кернес продолжает утверждать, что в Харькове не появилась "Харьковская республика", потому что он ей противостоял. А спустя 3 года после "русской весны" он как глава фракции "Видродження" в горсовета лишает мандата самого пророссийского депутата Лесика (предводителя местного "Украинского выбора" Виктора Медведчука). Когда же Лесик пытается восстановиться через суд, его просто выбрасывает из зала охрана.

От Майдана до Майдана

Наблюдать за метаморфозами всегда интересно, особенно – когда речь о таких ярких личностях, как Кернес.

После победы первого Майдана "коллега" Кернеса по трибуне, Арсен Аваков нашел место во власти. Он назначен главой Харьковской областной администрации. (Его называли "креатурой Петра Ющенко" – брата тогдашнего президента. Племянник президента, Ярослав Петрович Ющенко, стал зампредом ХОГА.)

Путь же Геннадия Кернеса лежал в оппозицию. В 2006 он руководит мэрской кампанией депутата Верховной Рады, члена политсовета Партии регионов Михаила Добкина. Знаменитый ролик ("Немножко текст по-дэбильному написан") родом как раз оттуда. (Осторожно, ненормативная лексика!)

И после победы Добкина уже в качестве официального регионала Кернес становится вторым человеком в мэрии – секретарем городского совета. В 2010, когда на президентских выборах побеждает Виктор Янукович, Добкин уходит на повышение. Он сменяет Авакова в кресле губернатора.

И в том же году разворачивается эпическая борьба за пост мэра между секретарем горсовета Кернесом и экс-губернатором Аваковым. Побеждает "бело-голубой" Геннадий Адольфович. Эта схватка – одна из причин сохранившейся по сей день взаимной неприязни между Кернесом и Аваковым.

Новое Время Тандем Добкин-Кернес на съезде Партии регионов

Следующие годы вплоть до победы Евромайдана тандем Добкин-Кернес возглавляет область и город. С началом волнений в столице Харьков тоже поднимается. Геннадий Кернес отрицает, что в городе начались выступления, хотя люди собираются ежедневно.

Одновременно мэрия организует митинги "Антимайдана". На майдановцев нападают "титушки", и активисты обвиняют в организации этих нападений (в т.ч.) и лично Кернеса. Позже, в марте 2014 в отношении мэра Харькова Генпрокуратура откроет уголовное производство, подозревая его в похищении активистов, пытках и покушении на убийство.

"Украинский фронт": как развернули, так и свернули

В горячие дни противостояния на Майдане Геннадий Кернес был однозначно на стороне власти.

– В городе Харькове, если вдруг будет попытка захвата то ли мэрии, то ли областной администрации, вам будет интересно готовить сюжет для телевидения… – говорил Кернес 28 января (тогда админздания брали под контроль протестующие евромайдановцы).

На вопрос журналиста "Потому, что это будет жесткий отпор?", мэр ответил: "Это будет больше, чем жестко".

life.ru Кернес с георгиевской ленточкой на съезде "Украинского фронта" 22 февраля 2014

А 1 февраля Геннадий Кернес вместе с Михаилом Добкиным учреждают "Украинский фронт" – общественную организацию, которая заявляла своей задачей "противодействие распространению хаоса" в стране. Сразу после учредительного собрания началась запись в "народную гвардию Украинского фронта". Эмблемами ее стали пятиконечная звезда и георгиевская лента.

Оглядываясь, трудно не провести параллель с вооруженными формированиями, которые появились чуть позже в Донбассе, – те же звезды, те же ленты.

– Наши люди – те, кто живет на юго-востоке Украины – они тоже имеют определенный уровень терпения. И это терпение так же может вылиться в массовые митинги, которые потом могут перерасти в столкновения, которых все боятся… Если к нам придут с войной, мы дадим жесткий отпор, – заявлял мэр Харькова 4 февраля 2014.

Переломным моментом для "Украинского фронта" стал "съезд депутатов всех уровней" 22 февраля. Накануне с оценкой предстоящего съезда выступил миллиардер Игорь Коломойский.

"И я специально хочу обратиться к одному человеку – мэру Харькова г-ну Кернесу. Геннадий Адольфович, открытие именно вами "Украинского фронта" я считаю недоразумением. (…) Г-н Кернес, если вы начинаете играть судьбами миллионов людей, вы можете очень серьезно осложнить свою и так непростую собственную судьбу. Подумайте об этом", – предупредил Коломойский в обращении.

"С Януковичем – до конца"

Виной ли тому огромная толпа евромайдановцев у Дворца спорта, где проходил съезд, или побег президента Януковича, от которого ожидали, что он возглавит "фронт", а он не появился; или же решающую роль сыграло предупреждение Коломойского? Сейчас не скажешь. Только 8-минутное выступление Кернеса было полностью "за единую Украину".

– В какой момент вы поняли, что не будете больше поддерживать Януковича? Потому что я помню интервью с вами, когда я приезжала к вам в город, в том числе вы говорили: "Я буду с Януковичем до конца. Я как порядочный человек своих не сдаю", – спрашивала уже в июне 2014 у Кернеса журналист российского телеканала "Дождь" Ксения Собчак.

Фото из Instagram Кернеса Ксения Собчак и Геннадий Кернес 18 февраля 2014

Она побывала в Харькове в середине февраля, перед финальным всплеском трагических событий на Майдане. Она побывала в гостинице "Националь", где живет Геннадий Кернес, а потом отправилась к нему на работу – в мэрию. "Наконец я встретилась со своим кумиром! Человеком с самым веселым инстаграммом", – написала тогда Собчак в Facebook.

Ксения Собчак/Facebook Мэр Харькова в своем кабинете

Тогда, как мы узнали из июньского интервью, Кернес ей говорил и об опасных радикалах-националистах, и о том, что он будет с Януковичем "до конца". Проходивший лечение после в Израиле после ранения Кернес рассказал, когда он отрекся:

– Я в последний раз Виктора Федоровича Януковича видел на Совете регионов, я был членом Совета регионов. Это было перед Новым годом, он поздравлял нас, давал напутствия. И больше я не видел. Я видел кадры, которые были показаны по телевидению, как Янукович собирал свое имущество покидать Украину. После этих кадров я для себя сделал вывод, что мы все – обманутые вкладчики. Поэтому в этом отношении я тоже для себя сделал вывод, вот и все. Я после этого, в том числе, пересмотрел свое отношение к происходящему.

Тихая сдача позиций

Многие не верили, что Кернес выкарабкается после тяжелейшего ранения 28 апреля. Но он выжил. И, хотя передвигается по-прежнему в кресле-каталке, не только вернулся к управлению городом, но и снова победил на выборах.

Он по-прежнему придерживается своей "генеральной линии" – он за единую Украину, он поддерживает президента, но политических заявлений не делает – "меня выбрали харьковчане, я работаю на благо города, мы не допустили того, что происходит в Донбассе".

mediaport.ua После бегства Януковича Кернес заявляет, что победитель преумножит победу, сделав врагов своими друзьями

"Россия агрессор?" – этим вопросом Кернеса донимали с самого момента аннексии Крыма. Но мэр Харькова отвечал отрицательно, добавляя, что никогда не скажет этого. И, тем не менее, горсовет под его председательством после долгого сопротивления поставил на голосование этот вопрос – и признал РФ страной-агрессором. (Правда, под очевидным давлением областной госадминистрации).

Памятник Ленину, который в сентябре 2014скандальным образом снесли на главной площади города, пл. Свободы, Кернес обещал восстановить. Но после законов о декоммунизации об этом не могло быть и речи.

Последний скандал по теме "Кернес и Россия" касался звания Почетного гражданина Харькова, которое горсовет присвоил российскому сенатору Александру Шишкину в августе 2014. А тот голосовал за постановление Совета Федерации, которым давалось согласие на ввод войск на территорию АР Крым. Шишкина пытались лишить звания с самого момента присвоения.

Фото из Instagram Кернеса Геннадий Кернес и российский сенатор Шишкин

Но за одним судебным решением следовало другое, и сенатор до сих пор оставался Почетным. В апреле 2017 горсовет таки проиграл очередной суд второй инстанции – и, по идее, Шишкин больше не носит звания. Мэр в интервью "Зеркалу недели" обещал кассацию – но вот 10-дневный срок вышел, а новостей по обжалованию так и нет.

Ну, и, конечно, "вынос тела" медведчуковского депутата Лесика. Находясь во фракции партии "Видродження", которую возглавляет Кернес, Лесик постоянно наносил ущерб ее репутации. То демонстративно приходил на торжества с "георгиевской" ленточкой, провоцируя мордобой между украинскими патриотами и пенсионерами. То с трибуны горсовета делал пророссийские заявления. Кернес сначала его едко высмеивал, а затем депутаты лишили Лесика депутатского мандата. Надо видеть, как его размазывали! Вплоть до сравнения с вошью и навозной мухой!

Лесик попытался восстановиться через суд, но был бесславно вынесен с сессии телохранителями Геннадия Адольфовича.

Ключ к пониманию Кернеса

Сказав в начале, что на самом деле харьковский мэр мало поменялся, я имел в виду вот что. Еще не до конца оправившись после операции, меньше чем через месяц после рокового выстрела он дает интервью YouTube-каналу Анатолия Шария.

– Последний вопрос. Я понял, что вы плохо себя чувствуете…

– Я себя плохо не чувствую!.. – обрывает журналиста Кернес с улыбкой, хотя по нему видно, что ему тяжело дается 12-минутное интервью.

Скриншот Россия 1 После тяжелейшего ранения харьковский мэр балансировал на грани жизни и смерти

Ни в коем случае не показать слабость. Многие утверждают, что для Кернеса главное – власть. А власть не может удержать слабый. Слабостью, очевидно, Кернес считает и признание ошибок. Даже с Януковичем ("чувствую себя обманутым вкладчиком") в интервью Ксении Собчак.

– Вы говорите, был там, а пришел сюда (сначала поддерживал Януковича, теперь имеет нормальные отношения с Порошенко. – Ред.). Вы же понимаете, это же жизнь, это дорога жизни. Мы должны здесь искать не только плохое, но и хорошее. Мы должны признавать свои ошибки.

– Поддержка Януковича была ошибкой? – уточняет Собчак.

– Нет! Я не говорю, что поддержка Януковича – была ошибка. Но те ошибки, которые были допущены с учетом того управления, которое было у Януковича, – нужно сделать из этого выводы, в том числе и мне как руководителю.

Делать выводы и – не признавать открыто ошибок. Поразительно точно укладываются действия Геннадия Кернеса в принципы, описанные им самим в апреле 2013 года. Студентам юракадемии им. Ярослава Мудрого в рамках проекта "Подпольные лекции" мэр сказал. И вот он, пожалуй, – ключ к пониманию феномена Геннадия Кернеса:

– Те ошибки, которые могут быть или бывают, – их надо уметь исправлять. Признавать – это уже другой вопрос. Исправить ошибку и сделать из плохого хорошее – это нужно уметь. (…) Каждый человек может соглашаться с теми ошибками, которые он допустил в своей судьбе. Но другой вопрос: хочет ли он об этом говорить?.. Откровения от меня здесь вы не дождетесь.