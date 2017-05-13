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    Суд разрешил арестовать заместителя Кернеса по делу о хищении земли

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    Как сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, суд Апелляционный суд Киева "согласовал ходатайство об аресте одного из предполагаемых членов организованной преступной группы - заместителя городского головы г. Харьков Овинниковой".
    Апелляционный суд Киева
    Украинское фото Косарев Александр

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Киева удовлетворил ходатайство об аресте заместителя городского головы Харькова Татьяны Овинниковой по делу о хищении 650 га земли, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

    По его данным, суд разрешил арест Овинниковой с правом залога 30 млн грн.

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    "Апелляционный суд Киева согласовал ходатайство об аресте одного из предполагаемых членов организованной преступной группы — заместителя городского головы г. Харьков Овинниковой с возможностью залога в 30 млн грн", — написал Луценко на своей странице в Facebook.

    Как сообщает "Украинская правда", по данным следователей, заместитель мэра, нарушая законодательство и регламент горсовета, "в течение 2008-2009 годов без предварительного рассмотрения и согласования на постоянных комиссиях и в подчиненных им структурных подразделах исполнительного комитета, согласовала и содействовала вынесению на сессию городского совета вопросов о безвозмездного предоставления в собственность обслуживающим кооперативам земельных участков якобы для строительства многоквартирных домов с целью улучшения жилищных условий их членов".

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    При этом она действовала по сговору и в интересах "основателей и членов обслуживающих кооперативов, созданных без цели осуществления своей уставной деятельности, и конечных выгодополучателей – людей, приближенных к высокопоставленным лицам Харьковского городского совета", считают следователи.

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