Суд разрешил арестовать заместителя Кернеса по делу о хищении земли

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Киева удовлетворил ходатайство об аресте заместителя городского головы Харькова Татьяны Овинниковой по делу о хищении 650 га земли, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его данным, суд разрешил арест Овинниковой с правом залога 30 млн грн.

Читайте также: Шах и мат. Как радикалы поставили на колени главу МВД Авакова

"Апелляционный суд Киева согласовал ходатайство об аресте одного из предполагаемых членов организованной преступной группы — заместителя городского головы г. Харьков Овинниковой с возможностью залога в 30 млн грн", — написал Луценко на своей странице в Facebook.

Как сообщает "Украинская правда", по данным следователей, заместитель мэра, нарушая законодательство и регламент горсовета, "в течение 2008-2009 годов без предварительного рассмотрения и согласования на постоянных комиссиях и в подчиненных им структурных подразделах исполнительного комитета, согласовала и содействовала вынесению на сессию городского совета вопросов о безвозмездного предоставления в собственность обслуживающим кооперативам земельных участков якобы для строительства многоквартирных домов с целью улучшения жилищных условий их членов".

Читайте также: Дело — труба. ГТС Украины вынесен смертный приговор

При этом она действовала по сговору и в интересах "основателей и членов обслуживающих кооперативов, созданных без цели осуществления своей уставной деятельности, и конечных выгодополучателей – людей, приближенных к высокопоставленным лицам Харьковского городского совета", считают следователи.