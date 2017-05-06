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    Янукович и его окружение украли годовой бюджет Украины - ГПУ

    Тема:

    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка (551)

    (обновлено: )5
    Как заявил заместитель генпрокурора Евгений Енин, на протяжении правления экс-президента Виктора Януковича было украдено около 40 миллиардов долларов.
    Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. На протяжении правления экс-президента Виктора Януковича было украдено около 40 миллиардов долларов. За 2,5 года Янукович и его окружение украли примерно один государственный бюджет Украины. Об этом заявил заместитель генпрокурора Евгений Енин в эфире UMN.

    Генпрокурор Юрий Луценко. Архивное фото
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    По словам Енина, преступная организация Януковича включала в себя несколько групп влияния. 

    "По версии следствия их сегодня 7. Мы детально проанализировали деятельность одного из семи крыльев преступной организации – это крыло, которое действовало под крышей Курченко, Клименко. Указанные лица контролировали деятельность определенных сфер народного хозяйства Украины. Они только с Днепропетровской области каждый месяц взимали примерно 100 млн долл. кэшем. Это были так называемые налоговые площадки", — рассказал заместитель генпрокурора. 

    Далее, по словам Енина, деньги пропускались через круг банковско-финансовых операций. 

    "Это крыло держало под собой тысячи фиктивных предприятий, за деятельность которых отвечали около 400 финансовых экспертов. Остальные 600 экспертов отвечали за связь денежной массы и деятельность предприятий с внешним миром. То есть речь идет о деятельности международного "отмывочного" хаба, где деньги отмывались за границу, а дальше уже "отбеленные" использовались на приобретение недвижимости, футбольных клубов, яхт, депутатских голосований, или так называемое реинвестирование в Украину – то есть покупка облигации внутреннего государственного займа", – заявил заместитель генпрокурора.

    Ранее политолог, директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко, комментируя ситуацию с изъятием судом 1,5 миллиарда долларов у окружения Виктора Януковича в бюджет Украины, заявил, что конфискованные деньги оказались не деньгами, а фактически долговыми расписками.

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