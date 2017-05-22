"Радикал" Лозовой подал в суд на Луценко

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Народный депутат фракции "Радикальной партии" Андрей Лозовой подал иск в отношении генерального прокурора Юрия Луценко.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что возглавляемое им ведомство подготовило ходатайство в Верховную Раду о лишении неприкосновенности для привлечения к уголовной ответственности депутатов Лозового, Евгения Дейдея (фракция "Народный фронт") и Геннадия Бобова (депутатская группа "Партия "Видродження") по подозрению в неуплате налогов и незаконном обогащении.

"Подал в суд на генерального прокурора Украины Юрия Луценко за распространение неправдивой информации против меня, что вредит моей деловой репутации. <…> генпрокурор без высшего юридического образования сделал заявление, в котором обвиняет меня в совершении преступлений, расследование которых даже не является компетенцией ГПУ", — написал Лозовой на своей странице в Facebook.

Также он уточнил, что анонсированного Луценко представления в Раде до сих пор нет.