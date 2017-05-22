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    Политика

    "Радикал" Лозовой подал в суд на Луценко

    (обновлено: )5810
    Как сообщил Андрей Лозовой, он подал иск в отношении генерального прокурора Юрия Луценко "за распространение неправдивой информации", которая вредит деловой репутации народного избранника.
    Андрей Лозовой
    Facebook Андрея Лозового

    КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Народный депутат фракции "Радикальной партии" Андрей Лозовой подал иск в отношении генерального прокурора Юрия Луценко.

    Дмитрий Разумков
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    Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что возглавляемое им ведомство подготовило ходатайство в Верховную Раду о лишении неприкосновенности для привлечения к уголовной ответственности депутатов Лозового, Евгения Дейдея (фракция "Народный фронт") и Геннадия Бобова (депутатская группа "Партия "Видродження") по подозрению в неуплате налогов и незаконном обогащении.

    "Подал в суд на генерального прокурора Украины Юрия Луценко за распространение неправдивой информации против меня, что вредит моей деловой репутации. <…> генпрокурор без высшего юридического образования сделал заявление, в котором обвиняет меня в совершении преступлений, расследование которых даже не является компетенцией ГПУ", — написал Лозовой на своей странице в Facebook.

    Также он уточнил, что анонсированного Луценко представления в Раде до сих пор нет.

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