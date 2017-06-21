Охота на депутатов. Был бы человек, а дело придумают - Мураев

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Национальное антикоррупционное бюро Украины просит генпрокурора Юрия Луценко направить в Верховную Раду представления на лишение депутатской неприкосновенности народных депутатов Борислава Розенблата ("Блок Петра Порошенко") и Максима Полякова ("Народный фронт").

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий подписал и направил на подпись генпрокурору представление на снятие неприкосновенности с внефракционного нардепа Олеся Довгого.

По словам внефракционного народного депутата Евгения Мураева, у заявленных дел отсутствуют какие-либо перспективы.

"Как говорили в свое время: "Был бы человек, а дело на него найдется" и "То, что вы на свободе — не ваша заслуга, а наша недоработка". В то же время, назвать справедливым расследованием методы, которыми действуют некоторые правоохранительные структуры, нарушая все процедуры, язык не повернется. На сегодня у нас есть даже статья, которая называется "провокация". Из тех материалов, которые есть по этим депутатам в публичном доступе, мне очевидно, что юридической перспективы у всего этого просто нет. Не сомневаюсь, что после громкого шума, эти дела просто развалятся, как и многие другие", — отмечает политик.

Кроме того, Мураев отметил роль Соединенных Штатов в нашумевшем процессе.

"Воры должны сидеть в тюрьме, это очевидно. Но если мы пытаемся строить правовое государство, все должно проходить не "по понятиям", а по законам Украины. Сегодня многие вещи из повестки дня формируются нашими заокеанскими друзьями. Не секрет, что основной бенефициар Национального антикоррупционного бюро находится в Соединенных Штатах. Собственно, сейчас достаточно активно лоббируется создание антикоррупционных судов. В конечном итоге это приведет к тому, что любой политик, который будет двигаться не в канве Соединенных Штатов, на него будут находить какое-то уголовное дело. В недалекой перспективе нечто подобное может коснуться и каждого гражданина Украины", - подытожил нардеп.

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