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    САП просит лишить депутатского иммунитета Олеся Довгого

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    Операция "Коррупция": нардеп Розенблат под прицелом НАБУ (333)

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    Холодницкий сообщил, что расследование по Довгому ведется по выделению земельных участков в Киеве в 2007-2009 годах. Во времена мэрства в Киеве Леонида Черновецкого Довгий занимал пост секретаря городского совета.
    Олесь Довгий
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий подписал и направил на подпись генпрокурору Юрию Луценко представление на снятие неприкосновенности с внефракционного нардепа Олеся Довгого. Об этом он сказал на брифинге во вторник.

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    "Вчера мной было подписано представление на снятие неприкосновенности, так как мы считаем, что доказательств достаточно, чтобы направить такое представление", — приводит слова Холодницкого Liga.net.

    Холодницкий уточнил, что расследование по Довгому ведется по выделению земельных участков в Киеве в 2007-2009 годах. Во времена мэрства в Киеве Леонида Черновецкого Довгий занимал пост секретаря городского совета.

    Во вторник глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник сообщил, что его ведомство просит генпрокурора Юрия Луценко направить в Верховную Раду представления на лишение депутатской неприкосновенности народных депутатов Борислава Розенблата ("Блок Петра Порошенко") и Максима Полякова ("Народный фронт").

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    Накануне появилась информация, что сотрудники НАБУ задержали охранника Розенблата по подозрению в получении взятки. По данным СМИ, задержание произошло в киевском ресторане "Три вилки" по улице Владимирская, где НАБУ проводило спецоперацию. Охранника нардепа задержали на взятке в $200 000.

    По словам самого Розенблата, задержание его охранника — заранее спланированная провокация.

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