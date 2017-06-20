САП просит лишить депутатского иммунитета Олеся Довгого

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий подписал и направил на подпись генпрокурору Юрию Луценко представление на снятие неприкосновенности с внефракционного нардепа Олеся Довгого. Об этом он сказал на брифинге во вторник.

"Вчера мной было подписано представление на снятие неприкосновенности, так как мы считаем, что доказательств достаточно, чтобы направить такое представление", — приводит слова Холодницкого Liga.net.

Холодницкий уточнил, что расследование по Довгому ведется по выделению земельных участков в Киеве в 2007-2009 годах. Во времена мэрства в Киеве Леонида Черновецкого Довгий занимал пост секретаря городского совета.

Во вторник глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник сообщил, что его ведомство просит генпрокурора Юрия Луценко направить в Верховную Раду представления на лишение депутатской неприкосновенности народных депутатов Борислава Розенблата ("Блок Петра Порошенко") и Максима Полякова ("Народный фронт").

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Накануне появилась информация, что сотрудники НАБУ задержали охранника Розенблата по подозрению в получении взятки. По данным СМИ, задержание произошло в киевском ресторане "Три вилки" по улице Владимирская, где НАБУ проводило спецоперацию. Охранника нардепа задержали на взятке в $200 000.

По словам самого Розенблата, задержание его охранника — заранее спланированная провокация.