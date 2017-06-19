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    Политика

    Розенблата попытаются лишить неприкосновенности - нардеп

    Тема:

    Операция "Коррупция": бегство экс-главы Киевской ОГА (328)

    (обновлено: )101
    По данным следствия, депутат Борислав Розенблат, чей охранник был задержан НАБУ, должен был помочь предпринимателю решить вопрос с получением лицензии на добычу янтаря, а также продвижением изменений в законодательство.
    Борислав Розенблат. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовит представление о лишении депутатской неприкосновенности народного депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Борислава Розенблата, сообщил представитель этой же фракции Сергей Лещенко.

    Чиновники. Архивное фото
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    Ранее в понедельник появилась информация, что сотрудники НАБУ задержали охранника Розенблата по подозрению в получении взятки. По данным СМИ, задержание произошло в киевском ресторане "Три вилки" по улице Владимирская, где НАБУ проводило спецоперацию. Охранника нардепа задержали на взятке в $200 000.

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    "Детективами НАБУ задержан охранника депутата Розенблата при получении им 200 000 долларов в качестве взятки. По данным следствия, депутат должен был помочь предпринимателю решить вопрос с получением лицензии на добычу янтаря, а также продвижением изменений в законодательство. НАБУ давно вело Розенблата, а подобный "контакт" с предпринимателем был не впервые. Сам Розенблат сказал, что деньги его охране… "подбросили". По моей информации, НАБУ будет готовить представление в Раду на лишение Розенблата депутатской неприкосновенности", — написал Лещенко на своей странице в Facebook.

    Facebook Сергея Лещенко
    Комментарий Сергея Лещенко

    "Парламент Украины остается биржей, где голоса людей разменивают на чемоданы денег. И так будет до тех пор, пока не придет президент с политической волей бороться с коррупцией, а не крышевать потоки. И пока мы не поменяем избирательные правила в стране. В среду готовим уличную акцию под Радой с требованием изменения закона о выборах", — добавил нардеп.

    Напомним, на днях сообщалось, что представитель Фонда гарантирования вкладов физлиц задержана на взятке в $5 млн

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