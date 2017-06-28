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    Порошенко надеется на скорую отмену депутатской неприкосновенности

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    Порошенко заверил, что важно для депутатов "раз и навсегда уравнять себя в правах с гражданами Украины, так же как мы сняли неприкосновенность с судей".
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Jure MAKOVEC / AFP

    КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко надеется, что Верховная Рада вскоре отменит депутатскую неприкосновенность.

    Верховная Рада. Архивное фото
    Украинское фото
    Депутатская неприкосновенность. В ход пойдут договорняки и зашуршат купюры

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    Об этом Порошенко сообщил во время торжеств по случаю Дня Конституции Украины в Киеве.

    "Резонансные дела, решительные шаги по борьбе с коррупцией, которые сейчас демонстрируют Генеральная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро, напоминают всем нам о таком анахронизме как депутатская неприкосновенность", — заявил он.

    Порошенко подчеркнул, что соответствующие изменения в Конституцию готовы и требуют политической воли от народных депутатов — "раз и навсегда уравнять себя в правах с гражданами Украины, так же как мы сняли неприкосновенность с судей".

    "Надеюсь, что народные избранники в недалеком будущем примут соответствующее решение. Ведь среди них нет, наверное, ни одного, кто бы ни обещал отмену этой неприкосновенности в своей избирательной программе", — отметил глава государства.

    Ранее спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что парламент на последней пленарной неделе перед летними каникулами рассмотрит представление генпрокурора о лишении пяти депутатов неприкосновенности.

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