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    Появились кадры странного поведения Добкина-младшего в Раде

    (обновлено: )217
    Журналист Ян Доброносов в четверг выложил на своей странице в Facebook видео, на котором запечатлен народный депутат Дмитрий Добкин. Многие СМИ обратили внимание на странное поведение парламентария прямо в зале заседаний.
    Yan Dobronosov/Facebook

    В прошлом году СМИ уже обсуждали поведение Дмитрия Добкина, который приходится младшим братом экс-председателю Харьковской ОГА, народному депутату Михаилу Добкину.

    Тогда в сети появилось видео, на котором, как утверждал его автор, Добкин-младший во время заседания Рады заказал тур за 135 тысяч евро, "после чего спрятался за колонной и выпил воды, вероятно, запив что-то". Также автор видео обратил внимание на "неадекватное поведение" народного избранника.

    Смотрите также: Добкин не увидел ничего скандального в поведении младшего брата

    Позже Михаил Добкин сообщил, что его младший брат не собирался приобретать туристический тур за 135 тысяч евро, а лишь просматривал его во время заседания.

    Сам Дмитрий заявил, что "никаких наркотических или алкогольных вещей не употреблял". При этом он признался, что действительно имеет "неврологические проблемы" со здоровьем.

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