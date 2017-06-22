Появились кадры странного поведения Добкина-младшего в Раде

В прошлом году СМИ уже обсуждали поведение Дмитрия Добкина, который приходится младшим братом экс-председателю Харьковской ОГА, народному депутату Михаилу Добкину.

Тогда в сети появилось видео, на котором, как утверждал его автор, Добкин-младший во время заседания Рады заказал тур за 135 тысяч евро, "после чего спрятался за колонной и выпил воды, вероятно, запив что-то". Также автор видео обратил внимание на "неадекватное поведение" народного избранника.

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Позже Михаил Добкин сообщил, что его младший брат не собирался приобретать туристический тур за 135 тысяч евро, а лишь просматривал его во время заседания.

Сам Дмитрий заявил, что "никаких наркотических или алкогольных вещей не употреблял". При этом он признался, что действительно имеет "неврологические проблемы" со здоровьем.