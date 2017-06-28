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    Политика

    Луценко анонсировал новое представление о снятии неприкосновенности с нардепа

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    Генеральный прокурор Юрий Луценко выразил надежду, что "большинство депутатов найдет возможность положительно проголосовать на комитете и в зале, чтобы правоохранители имели возможность установления истины".
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что ГПУ работает над очередным представлением о снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата.

    "Считаем дни, чтобы уложиться в процедуру до каникул ВР. Надеюсь, что большинство депутатов найдет возможность положительно проголосовать на комитете и в зале, чтобы правоохранители имели возможность установления истины", — написал Луценко на своей странице в Facebook, не уточнив при этом имени нардепа.

    Скриншот
    Пост Юрия Луценко

    Напомним, президент Украины Петр Порошенко надеется, что Верховная Рада вскоре отменит депутатскую неприкосновенность.

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