Луценко анонсировал новое представление о снятии неприкосновенности с нардепа

КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что ГПУ работает над очередным представлением о снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата.

"Считаем дни, чтобы уложиться в процедуру до каникул ВР. Надеюсь, что большинство депутатов найдет возможность положительно проголосовать на комитете и в зале, чтобы правоохранители имели возможность установления истины", — написал Луценко на своей странице в Facebook, не уточнив при этом имени нардепа.

Скриншот Пост Юрия Луценко

Напомним, президент Украины Петр Порошенко надеется, что Верховная Рада вскоре отменит депутатскую неприкосновенность.