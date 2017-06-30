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    Определены даты рассмотрения представлений ГПУ на пятерых нардепов

    (обновлено: )11
    Регламентный комитет Верховной Рады начнет рассмотрение представлений ГПУ на привлечение народных депутатов к уголовной ответственности в понедельник, 3 июля. Первый в списке - Евгений Дейдей.
    Верховная Рада Украины. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Регламентный комитет Верховной Рады на заседаниях 3-7 июля рассмотрит представления Генеральной прокуратуры на привлечение к ответственности пятерых народных депутатов, сообщается на сайте комитета.

    Согласно обнародованной информации, в понедельник, 3 июля, будет обсуждаться представление генпрокурора Юрия Луценко от 21 июня о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата Евгения Дейдея ("Народный фронт");

    Михаил Добкин. Архивное фото
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    4 июля комитет рассмотрит вопрос о возможности привлечения к уголовной ответственности нардепа Олеся Довгого (группа "Воля народа");

    5 июля речь пойдет об уголовной ответственности Андрея Лозового ("Радикальная партия");

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    6 июля парламентарии рассмотрят вопрос о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Максима Полякова ("Народный фронт");

    7 июля комитет рассмотрит аналогичные вопросы относительно Борислава Розенблата ("Блок Петра Порошенко").

    Ранее спикер ВР Андрей Парубий заявил, что у парламента достаточно времени, чтобы предоставить разрешение на привлечение к уголовной ответственности указанных выше депутатов еще до каникул, которые начнутся 14 июля.

    В четверг, 29 июня, Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление на арест нардепа от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина

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