Определены даты рассмотрения представлений ГПУ на пятерых нардепов

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Регламентный комитет Верховной Рады на заседаниях 3-7 июля рассмотрит представления Генеральной прокуратуры на привлечение к ответственности пятерых народных депутатов, сообщается на сайте комитета.
Согласно обнародованной информации, в понедельник, 3 июля, будет обсуждаться представление генпрокурора Юрия Луценко от 21 июня о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата Евгения Дейдея ("Народный фронт");
4 июля комитет рассмотрит вопрос о возможности привлечения к уголовной ответственности нардепа Олеся Довгого (группа "Воля народа");
5 июля речь пойдет об уголовной ответственности Андрея Лозового ("Радикальная партия");
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6 июля парламентарии рассмотрят вопрос о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Максима Полякова ("Народный фронт");
7 июля комитет рассмотрит аналогичные вопросы относительно Борислава Розенблата ("Блок Петра Порошенко").
Ранее спикер ВР Андрей Парубий заявил, что у парламента достаточно времени, чтобы предоставить разрешение на привлечение к уголовной ответственности указанных выше депутатов еще до каникул, которые начнутся 14 июля.
В четверг, 29 июня, Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление на арест нардепа от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина.