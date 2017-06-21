Генпрокуратура внесла в парламент представление на Довгого

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура направила в Верховную Раду просьбу предоставить разрешение на привлечение к уголовной ответственности депутата Олеся Довгого, сообщил в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.

Читайте также: Что не поделили? Разоблачение охранника нардепа БПП Розенблата

"Внес представление в ВР о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата А. Довгого, в действиях которого усматриваются признаки злоупотребления служебными обязанностями, совершенных в соучастии, с целью незаконного отчуждения 10 земельных участков природно — заповедного фонда — заказника "Остров Жуков" общей площадью 44,25 га", — сообщил генпрокурор.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура обратилась в Верховную Раду с просьбой разрешить привлечение к уголовной ответственности депутата фракции "Радикальная партия" Андрея Лозового. По словам генпрокурора Юрия Луценко, нардеп подозревается в уклонении от уплаты налогов почти на 2 миллиона гривен.