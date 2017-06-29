Луценко внес в Раду представление на арест Добкина

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Михаила Добкина ("Оппозиционный блок").

"В действиях (Добкина — Ред.) усматриваются признаки умышленного заговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничества с целью завладения 78 га земельных участков г. Харькова нормативной стоимостью более 220 млн грн", — написал глава ГПУ на своей странице в Facebook.

Юрий Луценко/Facebook, 29 июня 2017

Ранее Генпрокуратура Украины внесла представления на снятие неприкосновенности с пяти депутатов парламента. Позднее генпрокурор Юрий Луценко анонсировал возможность внесения представления о снятии неприкосновенности еще с одного депутата, не назвав его фамилии.

Читайте также: Депутатская неприкосновенность. В ход пойдут договорняки, и зашуршат купюры

В сентябре 2016 года правоохранители провели обыски у мэра Харькова Геннадия Кернеса и депутата Михаила Добкина в рамках дела об организации схемы по хищению 654 гектаров земли.