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    Политика

    Луценко внес в Раду представление на арест Добкина

    (обновлено: )47223
    В действиях нардепа от "Оппоблока" усматриваются признаки умышленного заговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничества с целью завладения 78 га земельных участков Харькова, заявил генпрокурор.
    Михаил Добкин. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата  Михаила Добкина ("Оппозиционный блок").

    "В действиях (Добкина — Ред.) усматриваются признаки умышленного заговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничества с целью завладения 78 га земельных участков г. Харькова нормативной стоимостью более 220 млн грн", — написал глава ГПУ на своей странице в Facebook.

    Юрий Луценко/Facebook, 29 июня 2017

    Ранее Генпрокуратура Украины внесла представления на снятие неприкосновенности с пяти депутатов парламента. Позднее генпрокурор Юрий Луценко анонсировал возможность внесения представления о снятии неприкосновенности еще с одного депутата, не назвав его фамилии.

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    В сентябре 2016 года правоохранители провели обыски у мэра Харькова Геннадия Кернеса и депутата Михаила Добкина в рамках дела об организации схемы по хищению 654 гектаров земли.

    Юрий Луценко/Facebook
    Юрий Луценко подписывает представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Михаила Добкина

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