Генпрокуратура требует для Розенблата 12 лет тюрьмы с конфискацией – СМИ

КИЕВ, 22 июн – РИА Новости Украина. Антикоррупционная прокуратура будет просить в суде 12 лет заключения с конфискацией имущества для народного депутата от БПП Борислава Розенблата как для лица, совершившего особо тяжкое коррупционное преступление. Об этом говорится в представлении ГПУ в Верховную Раду на привлечение нардепа к уголовной ответственности, текст которого есть в распоряжении "Украинской правды".

Согласно документу, Розенблат обвиняется в том, что получил взятку в размере 200 тысяч долларов от человека по фамилии Сивоконь К.С. для себя и еще трех человек. За эти деньги он должен был повлиять на решения должностных лиц Госслужбы геологии и недр и местных властей о предоставлении ООО "Укртехдобычи" спецразрешений на пользование недрами. ГПУ сообщает, что собрала 31 доказательство, которое подтверждает коррупционную деятельность депутата.

"Собранные по Розенблату Б.С. доказательства дают достаточно оснований подозревать его в совершении особо тяжкого уголовного преступления, за которое законом предусмотрено лишение свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет с конфискацией имущества", — говорится в представлении.

Среди наиболее интересных доказательств, собранных следствием, аудио- и видеозаписи, на которых Розенблат общается с другими участниками преступных схем. На нескольких записях депутат общался о подписании законопроектов 5436 и 5437. Как известно, эти законодательные инициативы предлагают внести изменения в Налоговый и Таможенный кодексы относительно налогообложения добычи янтаря и освобождение от налогов лиц, которые ввозят в Украину оборудование для промышленной добычи янтаря.

Также доказательствами служат несколько протоколов, удостоверяющих получение Розенблатом взяток при пособничестве неких Ярощука Б.В. и Адобаша В.В.

Накануне появилась информация, что сотрудники НАБУ задержали охранника Розенблата по подозрению в получении взятки. По данным СМИ, задержание произошло в киевском ресторане "Три вилки" по улице Владимирская, где НАБУ проводило спецоперацию. Охранника нардепа задержали на взятке в $200 000.

По словам самого Розенблата, задержание его охранника — заранее спланированная провокация.