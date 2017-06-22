Из депутатов под арестом ходят лишь Розенблат и Поляков - юрист

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Пять народных депутатов могут потерять неприкосновенность. В Верховную Раду поступили представления от Генпрокуратуры на снятие иммунитета с Андрея Лозового — фракция "Радикальной партии", Олеся Довгого - группа "Воля народа", Евгения Дейдея и Максима Полякова из фракции "Народный фронт", а также Борислава Розенблата из фракции "Блок Петра Порошенко".

Спикер Андрей Парубий направил эти представления прокуратуры на рассмотрение регламентного комитета. Самая свежая история — с Бориславом Розенблатом. Его охранника в понедельник сотрудники НАБУ задержали по подозрению в получении взятки в размере 200 тысяч долларов.

По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры взятка предназначалась народным депутатам Бориславу Розенблату и Максиму Полякову за регистрацию законопроекта о добыче янтаря. Якобы они действовали в интересах иностранной компании.

Олесь Довгий, как мы недавно говорили, подозревается в злоупотреблении властью и служебным положением за незаконное выделение земель "Жукова острова". Андрей Лозовой подозревается в неуплате налогов на почти два миллиона гривен, а Евгений Дейдей — в незаконном обогащении на сумму свыше шести миллионов гривен.

Тему снятия неприкосновенности с нардепов прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы адвокат, юрист Анна Маляр.

(текст публикуется на языке оригинала)

Яка взагалі процедура притягнення нардепа до кримінальної відповідальності?

— Насправді, все просто, якщо є політична воля. Спочатку це подання повинно пройти через регламентний комітет, потім подається в ВРУ на голосування і якщо ВРУ дає добро своє, то правоохоронці доводять розслідування до кінця. Потім справа передається в суд і відповідно, виноситься вже судове рішення.

Три окремі подання потрібні на кожного з нардепів?

— Це пов'язано з нормою Конституції. В Конституції це окремо перелічено. Навіть якщо ВРУ проголосує лише за притягнення до відповідальності і не буде затримання чи арешту, це не означає, що правоохоронні органи не можуть вести досудове розслідування і притягати до відповідальності. Тому що особа може ходити на засідання, тобто не бути затриманою і разом з тим з'являтися на допити, на слідчі дії, тобто брати участь в досудовому розслідуванні. Тому ніяких перепон немає, бо насправді та новина, що подали подання щодо п'яти депутатів на позбавлення недоторканості, там насправді тільки Розенблат і Поляков. Є щодо них затримання і арешту подання. А щодо інших трьох лише притягнення до відповідальності. Але щоб ви розуміли, це не перепона, для того щоб всі відповідали, якщо це буде доведено.

Взагалі щось може загрожувати нардепам? Це вже не перше подання від ГПУ на зняття депутатської недоторканості з нардепів цього скликання, але жоден з них не потрапив ні до в'язниці, ні до СІЗО.

— Не просто це не перші подання. А ГПУ же і назад забирала свої подання. Тобто це політична площина. Я сумніваюся, що є воля притягти до відповідальності, бо ми вже з вами мали історію з Ігорем Мосійчуком, з Миколою Мартиненком, який взагалі склав мандат, коли почався такий скандал. І результатів жодних. На сьогодні ми не маємо доведеного обвинувачення в суді щодо жодного з депутатів нинішньої скликання. Тому будемо тоді говорити і припускати якісь інші варіанти. По-перше, це те що починається передвиборча кампанія самого президента. Можливо це пов'язано саме з такими речами. По-друге, більш брудні речі я можу припустити, це те що ведеться політичний торг і це певний вплив на певних людей. Це певні клани, від яких очікують або певних дій, або певної згоди, або певної незгоди. Це не секрет, що ці речі підтверджували не раз самі депутати відкрито, тому я не відкриваю зараз Америку. Але припускаю, що таке може бути.

Напомним, Ярослав Макитра в эфире "ГС" заявил, что сокращение количества комитетов ВР не сделает ее работу более качественной, а наоборот, создаст дополнительные проблемы.

Ранее политический эксперт Андрей Золотарев в эфире "ГС" выразил мнение, что отказ голосовать в Раде — это выражение политической позиции. Гораздо хуже, когда депутаты голосуют за других.