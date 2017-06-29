"Он к вечеру устал". Добкин сообщил об ошибке Луценко

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Народный депутат Михаил Добкин ("Оппозиционный блок") раскритиковал решение генпрокурора Юрия Луценко о предоставлении согласия на привлечение парламентария к уголовной ответственности, задержание и арест.

При этом он отметил, что генеральный прокурор написал его фамилию Допкин, а не Добкин.

"Очень профессиональный в стране генеральный прокурор. Не может без ошибки написать фамилию народного депутата, с которого просит ВР снять депутатскую неприкосновенность и дать согласие на арест. Или он к вечеру очень "устал" или это какой-то другой депутат", — написал нардеп на своей странице в Facebook.

Михаил Добкин/Facebook, 29 июня 2017

Добкин также добавил, что находится Украине, уезжать не собирается и готов ответить на любые претензии ГПУ.

Ранее Генпрокуратура Украины внесла представления на снятие неприкосновенности с пяти депутатов парламента. Позднее генпрокурор Юрий Луценко анонсировал возможность внесения представления о снятии неприкосновенности еще с одного депутата, не назвав его фамилии. В четверг он сообщил, что это Добкин. По его словам, в действия парламентария усматриваются признаки умышленного заговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничества с целью завладения 78 га земельных участков г. Харькова нормативной стоимостью более 220 млн грн".

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В сентябре 2016 года правоохранители провели обыски у мэра Харькова Геннадия Кернеса и депутата Михаила Добкина в рамках дела об организации схемы по хищению 654 гектаров земли.