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    Политика

    Добкин готов взять Гужву на поруки

    Тема:

    По беспределу. Арест Гужвы, обыски в "Стране" (73)

    (обновлено: )5820
    Михаил Добкин отметил, что для успокоения своих сторонников Генеральная прокуратура может жестко воздействовать на оппонентов, не разделяющих провластную точку зрения.
    Михаил Добкин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Народный депутат от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин резко осудил действия силовиков, которые ночью ворвались в редакцию сайта "Страна.ua" с обыском и задержали главного редактора Игоря Гужву, пишет издание.

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    "Я предполагал, что для успокоения своих сторонников Генеральная прокуратура может жестко воздействовать на оппонентов, не разделяющих провластную точку зрения. Но я и подумать не мог, что в немилость попадут журналисты", — отметил Добкин.

    Игорь Гужва
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
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    Политик также выразил поддержку главному редактору сайта "Страна.ua" Игорю Гужве.

    "С Игорем Гужвой я лично не знаком. Но хорошо знаю сайт "Страна.ua", поскольку регулярно читаю их материалы. Если будет необходимость, я готов взять Игоря Гужву на поруки", — отметил Михаил Добкин.

    Накануне генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва задержан в Киеве. По утверждению правоохранителей, он требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По данным генпрокурора, у следствия имеются видео- и аудиодоказательства. В самом офисе издания прошли обыски.

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