Добкин готов взять Гужву на поруки

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Народный депутат от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин резко осудил действия силовиков, которые ночью ворвались в редакцию сайта "Страна.ua" с обыском и задержали главного редактора Игоря Гужву, пишет издание.

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"Я предполагал, что для успокоения своих сторонников Генеральная прокуратура может жестко воздействовать на оппонентов, не разделяющих провластную точку зрения. Но я и подумать не мог, что в немилость попадут журналисты", — отметил Добкин.

Политик также выразил поддержку главному редактору сайта "Страна.ua" Игорю Гужве.

"С Игорем Гужвой я лично не знаком. Но хорошо знаю сайт "Страна.ua", поскольку регулярно читаю их материалы. Если будет необходимость, я готов взять Игоря Гужву на поруки", — отметил Михаил Добкин.

Накануне генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва задержан в Киеве. По утверждению правоохранителей, он требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По данным генпрокурора, у следствия имеются видео- и аудиодоказательства. В самом офисе издания прошли обыски.