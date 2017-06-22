Боевые побратимы за привлечение Дейдея к уголовной ответственности - Луценко

УНИАН

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Боевые побратимы народного депутата ("Народный фронт") Евгения Дейдея поддерживают решение генерального прокурора Юрий Луценко привлечь его к уголовной ответственности, отметил член парламентской фракции "Батькивщина" Игорь Луценко.

Накануне генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что внес представление в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Дейдея. Сам Дейдей заявил, что представление на снятие с него депутаткой неприкосновенности политической расправой, за которой, в частности, со стороны экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили.

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"Боевые побратимы Евгения Дейдея поддерживают решение Юрий Луценко привлечь этого нардепа к уголовной ответственности. Похоже, на фронте он заслужил неоднозначную репутацию", — написал нардеп на своей странице в Facebook, проиллюстрировав (см. ниже) свой пост скриншотом комментария, который оставил волонтер Игорь Савчук.

Facebook Игоря Луценко Комментарий Юрия Луценко о Евгении Дейдее

Напомним, в конце мая генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что в ходе совместной проверки поданных электронных деклараций ГПУ, САП и НАБУ в Верховную Раду Украины подготовлены представления на снятие депутатской неприкосновенности с народных депутатов Геннадия Бобова (ст. 212, 366 прим. 1 УК Украины), Евгения Дейдея (ст. 368 прим. 2 УК Украины) и Андрея Лозового (ст. 212, 368 прим. 2 УК Украины).