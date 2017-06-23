Не только Довгий. "Земельные схемы" депутатов

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Нардепу Олесю Довгому инкриминируют злоупотребление властью и служебным положением и могут привлечь к уголовной ответственности за незаконное выделение земель "Жукова острова". Генпрокуратура подала в Верховную Раду представление на снятие с Олеся Довгого депутатской неприкосновенности.

Скандальная раздача земель "Жукова острова" произошла в 2007 году. Тогда Киевсовет своим решением сократил территорию заказника с 1630 гектаров до 196 гектаров. А территория, оставшаяся вне заказника была роздана под застройку.

"Жуков остров" и часть Беличанского леса — одни из самых скандальных землеотводов времен Леонида Черновецкого. Олесь Довгий тогда был секретарем Киевсовета и вел большинство сессий, в том числе, во время которых происходили земельные скандалы.

Земельные аферы и ответственность через десятилетие прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Ростислав Кравец

Почему в земельной афере с "Жуковым островом" обвиняют именно Олеся Довгого?

— На самом деле данное обвинение непосредственно Довгого выглядит комичным, если смотреть с точки зрения юриспруденции. Потому что он, да, он действительно является лицом, которое было уполномочено на исполнение функций государства. Ему вменяют именно злоупотребление властью или служебным положением, но он не единолично принимал эти решения. Эти решения принимались на заседании Киевсовета. С таким же успехом можно, например, привлечь к ответственности нардепов, которые занимаются кнопкодавством, фактически что было на днях, когда нардепы совершили рекорд по кнопкодавству в ВРУ. Поэтому каких-либо дальнейших судебных перспектив или перспектив расследования по прохождению такого количества времени — десятилетия фактически — я думаю, у следствия просто отсутствуют для передачи дела в суд, чтобы вменить непосредственно именно Олесю Довгому преступление, так как решение принималось фактически коллективно, поэтому привлекать к ответственности необходимо всех депутатов, которые отдали свои голоса.

А могут ли привлечь к ответственности теоретически всех депутатов?

— Теоретически, конечно могут привлечь к ответственности, но на практике мы же понимаем, что этого не будет. Максимум, то что в рамках этого уголовного дела, которое будет расследоваться по факту выделения земли, найдут какие-то отдельные эпизоды, отдельные участки, где может быть были какие-то недостоверные данные, документы, поддельные документы, либо какие-то другие факты и абсолютно другие преступления. Но что касается именно выделения земли, я не думаю, что это будет возможным. Кроме того, не секрет, что за это время по части подобных земельных участков прокуратура уже подавала соответствующие иски в суд и в конце концов, насколько мне известно, по некоторым земельным участкам и выделению земли, то есть признанию недействительными этих актов, прокуратура уже проиграла, причем это было около пяти лет назад. Поэтому все иски прокуратуры на сегодняшний момент, в принципе, тоже обречены на провал, в связи с тем что уже пропущены сроки исковой давности. Таким образом, кроме обычного пиара, чем у нас занимается в принципе генпрокурор. Мы же не видим реальных результатов. Поэтому я не вижу каких-либо других последствий для всей этой истории.

Помимо депутатов и самого Довгого могут привлечь к ответственности еще и Леонида Черновецкого?

— Конфликт между генпрокурором, непосредственно Юрием Луценко и Черновецким, он тоже имеет уже длительную историю. Поэтому что касается Черновецкого, опять же не секрет, что в свое время был даже вывод временной следственной комиссии целой ВРУ, в котором они установили факты выделения земли, продажи земли студентам, незаконного отчуждения объектов коммунальной собственности и значительного занижения цен на эти объекты. Но такое количество времени прошло, причем насколько я помню, это когда Юрий Витальевич зашел на должность, одно из первых заявлений было, это то что он будет привлекать киевскую власть. Даже были какие-то обыски проведены у целого ряда бывших депутатов Киевсовета относительно выделения земли и распродажи объектов. Но на сегодняшний день ни одно дело, насколько мне известно, в суд так и не передано. Поэтому что касается привлечения Черновецкого непосредственно за киевскую землю, я очень сомневаюсь. Но вот за двойное гражданство, что стало в последнее время модным, я думаю, Черновецкого могут привлечь к ответственности путем прекращения гражданства Украины.

Какой срок исковой давности у дела по землям "Жукова острова"? @STsegolko Трамп говорит Порошенко: Welcome. Повестка встречи президентов

— В принципе, здесь надо разделять. Сроки исковой давности привлечения к уголовной ответственности и сроки исковой давности по непосредственно уже судебному возврату. Что касается судебного возврата, в принципе, киевскую общественность не столько интересует вопрос кто и когда будет сидеть в тюрьме, сколько интересует вопрос, реально ли будет возвращено это имущество в собственность киевской громады. Срок исковой давности в данном случае три года. И насколько я понимаю, он прокуратурой уже был пропущен, так как прокуратуре было в принципе известно, что эта земля была выделена и распаяна определенным образом незаконным способом. Три года прошло. То есть любой украинский суд, я думаю, вряд ли найдет основания для возобновления этих сроков.

Может ли Киевсовет своим решением вернуть "Жуков остров" в коммунальную собственность?

— Да, конечно, Киевсовет это может сделать. Кроме того, как известно, эти земли в большинстве случаев передавались просто безвозмездно, бесплатно. То есть часто за эти земли оплата не производилась. Если такие случаи действительно существуют, то Киевсовет в связи с этой бесплатностью может принять решение о возврате этих земель обратно. Но я не думаю, что в Киевсовете найдется такое количество депутатов, которые проголосуют за это решение. И кроме того были в дальнейшем перепроданы и я не исключаю соответствующих исков от сегодняшних собственников уже Киевсовету о возмещении ущерба, нанесенного подобными незаконными действиями государства. Так как опять же существует уже целый ряд решений в европейских судах, что граждане не должны нести ответственность за незаконные действия местных властей.

То есть реальных шансов вернуть землю нет?

— Шанс есть всегда, просто надо заниматься этим. Но как мы видим, что кроме пиар-акций и громких заявлений, в принципе, правоохранительные органы ничем на сегодняшним день похвастаться не могут. Только что-то громкое сказать.

Какой статус был у заказчика "Жуков острова"? Могли ли вообще законным способом выводить землю депутаты?

— Судя по тем документам, которые присутствуют в Интернете, в СМИ, конечно же нет. Это рекреационная зона и есть определенные запреты. Также есть природоохранная зона. То есть эти решения изначально были приняты незаконно и все об этом знали, но молчали. Потому что опять же, более чем уверен, что большинство депутатов, которые принимали решение, это делали далеко не безвозмездно. Но опять же, это должно установить следствие, если оно это установит.

Какие самые распространенные земельные схемы были? РИА Новости Украина Евгений Котенко Погребинский об итогах встречи Порошенко с Трампом

— Они не только были, насколько мне известно, недавно ко мне обращались журналисты, они существуют до сих пор. Находят каких-то людей и в свете Конституции Украины, Земельного кодекса, того же, который был во времена Черновецкого, эти люди обращаются в местные администрации с просьбой выделить им бесплатно до двух гектаров земли и эту землю выделяют этим гражданам. В том случае она выделялась студентам. В дальнейшем эти студенты тут же перепродавали эту землю уже реальным собственникам, которые в дальнейшем её перепродавали и получали реальные деньги, которые шли уже в их карманы, а не карманы киевской громады. Поэтому в большинстве случаев все схемы завязаны на бесплатном выделении этой земли. То есть её не продают, а именно якобы делают такой жест доброй воли, выделяют бесплатно. Сейчас подобными вещами злоупотребляют в части выделения земли опять же тем же студентам, воинам АТО, или псевдовоинам АТО, и такие схемы до сих пор существуют, а прокуратуре об этом известно. Но опять же никто не занимается этим.

На каких основаниях выделяют землю студентам?

— Просто заявление. Вот студент попросил, что он хочет вести подсобное хозяйство, местный совет рассмотрел это, вошел в положение студента и выделил ему бесплатно до двух гектаров земли.

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